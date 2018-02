Met de groeten van Cristiano: Real krijgt PSG op de knieën na heerlijk intensieve kraker Glenn Van Snick

14 februari 2018

22u37

Bron: Eigen berichtgeving 490 Champions League Na een zinderende slotfase heeft Real Madrid een prima uitgangspositie weten te veroveren in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Lange tijd leek de intensieve kraker af te stevenen op een gelijkspel, maar doelpunten van Ronaldo en Marcelo zorgden voor een wereld van verschil. 3-1. De terugwedstrijd belooft opnieuw een luisterrijk kijkspel.

De duurste match ooit, twee dodelijke aanvalstrio's én een trainer die op de schopstoel zit. De clash tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain beloofde een waar spektakelstuk te worden, een finale avant la lettre. In een poging om zijn eigen vel te redden posteerde Zinédine Zidane sneltrein Gareth Bale op de bank, Isco kwam in zijn plaats. Aan de overzijde koos Unai Emery voor de 22-jarige Presnel Kimpembe in het hart van de defensie, Thiago Silva was het slachtoffer van dienst. Ook landgenoot Thomas Meunier startte op de bank.

Vliegende start

"Kom met z'n allen naar het stadion en zorg voor een helse sfeer, we hebben jullie steun nodig", was de boodschap van Ronaldo aan het adres van de Madrilenen. En of een propvol Estadio Santiago Bernabéu van bij het eerste fluitsignaal voor een oorverdovend kabaal zorgde. Het inspireerde de Koninklijke om de Parijzenaars met een hoge pressing onmiddellijk bij de keel te grijpen. Isco lepelde de bal fraai tot bij 'CR7', maar zijn schot waaide vanuit een scherpe hoek voorlangs. Ook Kroos waagde zijn kans na een straffe solo van Marcelo, maar Areola zweefde het leer gezwind uit zijn kooi. We waren nog niet eens vijf minuten ver, de toon was gezet.

Het Franse sterrenensemble overleefde het stormpje en herstelde gestaag het balbezit. Dat kwam het aantal kansen na de voortvarende start niet ten goede, want de 80.000 aanwezige supporters kregen vooral enkele potige duels voorgeschoteld. Tot Bernabéu iets voor het halfuur mocht genieten van twee dolle minuten. Eerst krulde Ronaldo een vrije trap een half metertje over, vervolgens wrong Neymar een uitstekende mogelijkheid na slordig balverlies vakkundig de nek om, tot slot hield een sterke Areola met een geweldige reflex opnieuw Ronaldo - aanwezig was de geteisterde Portugees zeker - van het openingsdoelpunt.

Mijlpaal voor Ronaldo

Een dure misser van de Portugees, want zoals u wel weet: wie zijn kansen niet afwerkt krijgt het deksel op de neus. Mbappé - tot dan onzichtbaar - kon zich eindelijk eens doorzetten op de rechterflank. Zijn voorzet werd onvoldoende weggewerkt door de inglijdende Nacho, waarna Rabiot oog in oog met Navas de 4.000 aanwezige PSG-fans liet opveren. 0-1 en een o zo belangrijk uitdoelpunt. Luttele minuten later stond ook Cavani ei zo na op het scorebord, maar zijn poging zoefde rakelings naast. Zidane slaakte een diepe zucht.

De geteisterde coach met kopzorgen richting kleedkamers? Neen, hoe hard Areola ook zijn best deed. De Franse goalie pakte eerst uit met een geweldige parade op een pegel van Benzema, maar moest zich vlak voor de koffiepauze toch gewonnen geven. Lo Celso ging aan het shirt van Kroos hangen, Ref Rocchi kende geen genade en wees naar de stip. Ronaldo kweet zich van zijn taak: 1-1. Meteen de 100ste CL-treffer van de doelpuntenmachine in loondienst van Real.

PSG baas

Hoe het een kraker betaamt begon de tweede helft aan dezelfde intensiteit als het eerste bedrijf. Enig verschil: het waren de bezoekers die nu voor de eerste kans tekenden. Neymar vond maatje Mbappé, die met een lage schuiver Navas tot een prima redding dwong. Even later claimde ook PSG na hands van Ramos een strafschop, maar dit keer gebaarde Rocchi van krommenaas.

En jawel, net als in de eerste 45 minuten verdween de vaart na een helse start wat uit de partij. Het sein voor beide coaches om in te grijpen: Cavani ruimde plaats voor Meunier - het debuut van de Rode Duivel op het kampioenenbal dit seizoen-, Benzema werd afgelost door Bale. De Franse kampioen bleef de gevaarlijkste ploeg, met Neymar die meer en meer zijn stempel wist te drukken op de partij. Eerst gingen alle alarmen af toen de withemden het leer niet uit de eigen zestien kregen, aansluitend zaaide een perfecte voorzet van Berchiche paniek. Even liet Real zich toch opmerken, maar de hoek voor Bale was veel te scherp.

Maar dan in de slotfase, Cristiano Ronaldo. Wie anders? Als een duivel uit een doosje. Areola duwde een voorzet van Asensio tegen het lichaam van de Portugees en via de knie van die laatste zoefde het leer pardoes in doel. En het was nog niet gedaan. Diezelfde Asensio - wat een invalbeurt - zette opnieuw een ploegmakker met een gemeten voorzet voor doel. Marcelo nam het geschenk in dank aan. Van 1-1 naar een 3-1-eindstand op vier minuten tijd. Bernabéu aan het feest. Dit verdiende PSG écht niet.

We kijken nu al uit naar 6 maart, wanneer de terugwedstrijd op het programma staat. Dezelfde vurigheid in het Parc des Princes? Graag. En Zidane? Die zijn verhaal bij Real lijkt (vooralsnog) niet geschreven.