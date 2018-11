Met de Ballon d’Or in het achterhoofd: waarom Leo Messi doodgraag dinsdag al zijn comeback wil maken in de Champions League ODBS

05 november 2018

14u09

Bron: AS, Sport 0 Champions League Zelfs op zijn 31ste is Leo Messi er de man niet naar lang in de lappenmand te liggen. Na een armblessure reist hij vandaag af naar Milaan en dat is voor de Argentijnse superster niets te vroeg.

Lang heeft zijn afwezigheid niet geduurd. Op 20 oktober liep Messi een breukje op in het spaakbeen van de rechterarm, vandaag zit hij alweer in de selectie van FC Barcelona die dinsdag (21u) in Milaan tegen Inter speelt. Al bestond daar blijkbaar enige twijfel over. Op zondag stond er nog een sterretje achter zijn naam, dat refereerde aan het feit dat 'de Vlo’ nog niet volledig medisch vrijgegeven werd. Deze ochtend vroeg was er een tweet waarbij de naam van Messi zelfs uit de selectie was gevallen, maar dat bleek een foutje te zijn. Waarna er een nieuwe lijst kwam met daarbij wel degelijk Lionel Messi.

Messi in, out, and in again. Barca squad list yesterday, last night, this morning. pic.twitter.com/3KiTcAhlgn Tom Allnutt(@ TomAllnuttAFP) link

Messi reist dus zeker mee naar de laars, wel is het nog maar de vraag of Valverde hem in San Siro ook speelminuten zal geven. Barcelona telt na zeges tegen PSV, Tottenham en Inter het maximum van de punten. Niet meteen nodig om zo snel na zijn armbreuk alweer op het veld te staan, lijkt het. Maar volgens de Spaanse sportkranten AS en Sport wil Messi doodgraag aan de bak komen tegen de ‘nerazzurri’. Bij winst is Barcelona niet alleen zo goed als zeker van kwalificatie voor de achtste finales, de wedstrijd tegen Inter is ook de laatste voor er gestemd moet worden voor de Ballon d’Or, de prestigieuze trofee van het Franse voetbalblad France Football.

Met nogmaals een topprestatie (zoals die op Wembley vorige maand tegen Tottenham) hoopt Messi de wereld een laatste signaal te geven om zijn claim als beste voetballer ter wereld nog wat kracht bij te zetten.

Barcelona kon het de voorbije weken alvast ook zonder zijn topschutter aller tijden. Tegen Inter werd er in Camp Nou met 2-0 gewonnen, de Clásico tegen Real Madrid zelfs met 5-1 - matchen die Messi telkens met zijn arm in het verband naast zijn zoontje bijwoonde. Ook in de Copa del Rey stootte Barça vorige week door en zaterdagavond werd er -zij het in extremis- gewonnen met 2-3 bij laagvlieger Rayo Vallecano.

Meer over Inter

sportdiscipline

sport

voetbal

Barcelona

sportevenement

Milaan

Tottenham