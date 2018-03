Met dank aan goaltjesdief Dzeko: Nainggolan en AS Roma naar kwartfinales kampioenenbal GVS

13 maart 2018

22u41 5 Champions League Radja Nainggolan zit met AS Roma in de kwartfinales van de Champions League. Een treffer van doelpuntenmachine Edin Džeko bleek in eigen huis voldoende om de 2-1-nederlaag uit Shakhtar uit te wissen.

Amper dertig seconden gaf het scorebord aan toen Edin Džeko tekende voor de beste Romeinse kans uit de eerste helft. Nainggolan infiltreerde en legde terug, maar de Bosniër leverde een te zwak schot af om doelman Pyatov in verlegenheid te brengen. Dát was het, langs de kant van AS Roma voor rust.

Shakhtar Donetsk was nu eenmaal de betere ploeg. Niet dat de Oekraïners een dozijn aan grote mogelijkheden bij elkaar voetbalden, maar onder impuls van de Braziliaanse balvirtuozen holden de Italianen wel vaak achter het leer aan. Florenzi mocht blij zijn dat zijn kopbal niet in eigen doel belandde, terwijl Fazio dom balverlies eigenhandig in extremis wist te herstellen. 0-0 aan de rust was logisch.

Toch Dzeko

AS Roma moest na het 2-1-verlies uit de heenmatch scoren, dus trok het nummer drie uit de Serie A met vernieuwde moed uit de kleedkamer - opnieuw met Džeko in een vroege hoofdrol. Kevin Strootman stuurde met een knappe pass de goaltjesdief in het straatje, oog in oog met Pyatov miste de killer dit keer niet. 1-0. Rond het uur was de diepe spits alweer gevaarlijk, maar zijn krul draaide enkele centimeters naast.

En Shakhtar? Dat kon de kwaliteit van voor de koffiepauze nooit evenaren. Zeker niet toen het prompt met tien viel na een rood karton voor Ivan Ordets. Een loepzuivere kans voetbalden de Oekraïners dan ook niet meer bij elkaar. Na het seizoen 2006/07 en 2007/08 zit AS Roma voor de derde keer in de kwartfinale van het kampioenenbal.