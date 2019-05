Messi vernederde vier jaar geleden Milner tot op het bot, en dat was de Brit gisteren blijkbaar nog niet helemaal vergeten GVS

02 mei 2019

11u45 0 Champions League Naast al het geniaals van Messi, was er in de halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Liverpool ook een opmerkelijk moment met ‘De Vlo’ in een hoofdrol. Toen de grootmeester het op een lopen zette, trakteerde James Milner hem op een flinke por. Revanche voor de ultieme vernedering die de Brit vier jaar geleden moest slikken?

Flashback naar 18 maart 2015. In de achtste finales van het kampioenenbal kregen Messi en co Manchester City over de vloer. De Catalanen waren vier weken eerder met 1-2 gaan winnen in het Etihad Stadium, en ook in eigen huis was Barcelona oppermachtig. Ruim 90.000 fans genoten van de goddelijke streken, maar ook van één meedogenloze fase die in het geheugen van elke voetballiefhebber staat gegrift.

Nog voor rust vernederde Messi toenmalig City-speler James Milner tot op het bot. De Argentijn zette de middenvelder te kijk met een panna. Zowat heel de voetbalwereld dreef de spot met Milner, zelfs Pep Guardiola - op dat moment coach bij Bayern München - genoot zienderogen mee. “De meesten zullen zich het duel vooral herinneren vanwege die actie”, blikte Milner twee jaar later tegenover Liverpool TV terug. “Maar ik ben vast niet de laatste bij wie Messi dat zal doen.”

Gisteren trokken The Reds naar Barcelona om een goede uitgangspositie voor de finale te bemachtigen. Ook Milner - vier jaar geleden de overstap naar Liverpool gemaakt - was van de partij. Voor het treffen postte hij op Instagram een foto van zichzelf in Camp Nou, waarop enkele Barça-fans het niet konden laten om de bewuste avond nog eens op te rakelen. “Zie maar dat je niet door de benen wordt gespeeld”, klonk het. Maar Milner was niet zinnens om zich nu zomaar te laten doen.

Toen Messi het net voor rust op een lopen zette aan de zijlijn, werd hij gestopt door een zuivere tackle van Andrew Robertson. Milner gooide er evenwel nog een bodycheck bovenop, waarna Messi naar het gazon dook en er enkele wentelingen bovenop gooide. De Brit speelde van krommenaas, maar uit de herhaling bleek dat Milner wel degelijk de intentie had om de Argentijn onder de graszoden te stoppen. Misschien wel zoete vergelding voor vier jaar geleden. Messi bleef na de beuk op de grond zitten, terwijl de Barça-spelers verhaal gingen halen bij de dader én de scheidsrechter. Milner ontsnapte aan een geel karton, maar toch was zijn vreugde van korte duur. Messi trok na 90 minuten - zoals zo vaak - aan het langste eind.

Chauvinisme

FC Barcelona won immers met 3-0, mede dankzij een fenomenale vrije trap van Messi. Hoewel Liverpool dus op het randje van de Champions League-uitschakeling bengelt, kunnen ze ook in Engeland hun bewondering voor zoveel schoonheid niet wegsteken. De Engelse ex-vedetten Rio Ferdinand en Gary Lineker werden haast gek en moesten in hun commentaarcabine even bekomen van de geniale goal. Voor zoveel fraais schoven ze het chauvinisme maar al te graag even aan de kant.

“Ik voel me gezegend”, zei Ferdinand tegen Lineker. “De hele tijd dacht ik: die afstand is te ver. Maar ik gaf Messi blijkbaar niet voldoende krediet. Zonder aanloop, van die afstand, precies in de bovenhoek. De perfectie. Hij besliste gewoon om de match in een definitieve plooi te leggen. Zo goed is hij. Hij kan dat. Waarschijnlijk zijn er maar één of twee spelers die dat kunnen. Hij is de beste, zo niet de beste voetballer aller tijden. Ik voel me gezegend dat ik hier vandaag bij kon zijn.”

Chillen

Ook Virgil van Dijk kon enkel bewonderd toekijken.”Een fantastische speler, dat is duidelijk”, zei de Nederlandse verdediger van The Reds met gevoel voor understatement over zijn directe tegenstander van gisteravond. “Het lastige is dat als wij in de aanval zijn, hij ergens in de hoek van het veld staat te chillen. Je moet zo op je hoede zijn met de defensieve organisatie. We wisten dat dit kon gebeuren, wisten dat we aan onze linkerkant niet te veel risico konden nemen. Maar natuurlijk, als we de bal verliezen zoeken ze hem meteen en proberen ze het ons lastig te maken in de tegenstoot. Ik denk dat hij de beste speler in de wereld is. Hij heeft ook dat beetje extra’s dat nodig is dit soort grote wedstrijden te beslissen.”

Als rasechte voetballiefhebber kon ook Liverpool-coach Jürgen Klopp niet anders dan genieten. “Op Messi’s momenten is hij niet te stoppen. Die vrije trap, wat een knal! Hij is echt een speler van wereldklasse. Maar eigenlijk ben ik niet verbaasd. Ik weet ook niet of wij nóg beter konden spelen. Maar uiteindelijk wordt het wel 3-0...”

Messi: “Het was ingewikkeld”

En wat vond de 31-jarige Argentijn zelf van zijn prestatie? “Dit is een goed resultaat, maar zeker niet beslissend”, stelde Messi na de wedstrijd. “Het nog beter geweest zijn om in het slot de vierde treffer te maken. Het was wel een lastige match. We lieten ons meespelen in het ritme van hun spel. Zeer fysiek met de ene aanval na de andere. Dat zijn wij niet gewend. Meestal hebben wij de bal. Daardoor trapten we een beetje op onze adem, maar uiteindelijk moesten we daarmee omgaan. Dat werd nu eenmaal het scenario van deze wedstrijd.” Over zijn geniale vrije trap bleef hij zoals gewoonlijk nuchter. “Hij ging prachtig binnen, maar ik had ook wel wat geluk.”

De man met 600 goals voor de Blaugrana sprong ook in de bres voor Philippe Coutinho, die nog maar eens werd uitgefloten door de aanhang. De situatie van de Braziliaan in Camp Nou lijkt zo stilaan onhoudbaar te worden. “We zitten in de beslissende fase van het kampioenenbal, nu moeten we meer verenigd zijn dan ooit”, nam Messi het voor zijn ploegmakker op. “We moeten deze beker samen winnen. Het is echt niet het moment om kritiek te hebben. Samen vooruit, en samen de triplet pakken. Daar draait het om. We hebben nog drie finales (halve finale en finale CL en finale Copa del Rey, red.). En we zullen die samen betwisten.”