Messi naast Ronaldo, trieste statistiek voor United én ex-Rouche met fraai record: de opvallendste cijfers van de tweede Champions League-speeldag GVS

04 oktober 2018

07u00

Bron: Gracenote 0 Champions League De tweede speeldag van de Champions League bracht weer enkele leuke en opmerkelijke statistieken op. Van e en trotse Patrick Kluivert tot een ex-Rouche met een record. Een overzicht.

• Dybala in fraai rijtje

Bij gebrek aan Cristiano Ronaldo ontbond Paulo Dybala zijn duivels. Hij is de vierde Juve-speler die op het kampioenenbal een hattrick lukte. Filippo Inzaghi (tweemaal), Alessandro Del Piero en Arturo Vidal gingen hem voor.

• United met triest record

Tekenend voor de malaise bij Manchester United. Lukaku en co kunnen nu al vier opeenvolgende thuiswedstrijden niet winnen. Het is van december 2015 geleden dat United dat overkwam. Louis van Gaal was toen de oefenmeester. The Red Devils lieten dinsdag overigens nog een somber record optekenen. Ze boekten hun 23ste scoreloos gelijkspel in de Champions League en steken daarmee AC Milan (22) de loef af.

• Džeko maakt Bosnië-Herzegovina fier

In de grootste zege ooit voor AS Roma op het kampioenenbal speelde Edin Džeko een glansrol. Hij is de eerste speler voor de Romeinse club én de eerste Bosniër die een hattrick weet te scoren in de Champions League.

• Een trotse Patrick Kluivert

Maar ook Justin Kluivert maakte het mooie weer bij AS Roma. Met 19 jaar en 150 dagen was hij de jongste Nederlander die een CL-goal maakte sinds Nigel de Jong in 2003. De bikkelharde middenvelder was amper 18 jaar en 80 dagen oud toen hij de netten liet trillen. Justin was wel de jongste noorderbuur die bij zijn CL-debuut de weg naar de touwen vond.

Vader Patrick Kluivert was trouwens 18 jaar en 89 dagen oud toen hij de netten voor het eerst liet trillen op het kampioenenbal. En nog eentje: Justin en Patrick zijn het derde Nederlandse vader-zoon-duo dat zijn opwachting maakte op het kampioenenbal. Wie hen voorgingen? Daley & Danny Blind en Nigel & Jerry de Jong.

• Een goalgetter gevraagd

De Koninklijke trof voor het eerst sinds januari 2007 niet raak in drie opeenvolgende wedstrijden over alle competities samen. In de Champions League was het ook al 32 duels geleden dat de Madrilenen de weg naar doel niet vonden. Bovendien had Real dinsdag tegen CSKA Moskou liefst 26 kansen om een treffer te maken. Het was vijf jaar geleden dat een club op het kampioenenbal nog zoveel mogelijkheden verkwanselde. Ajax kwam in 2013 na 27 pogingen niet verder dan een 0-0-draw tegen AC Milan.

• Ex-Rouche zet zich op de tabellen

Ex-Standard speler Ishak Belfodil scoorde voor Hoffenheim na 43 seconden. Meteen de snelste CL-tegentreffer voor Manchester City. Belfodil was daarmee ook de eerste Afrikaan die in de eerste minuut kon scoren op het kampioenenbal.

• Brazilianen in Oekraïne

Shakhtar Donetsk - ofwel: een mix van Braziliaanse sterren. Enkel Barcelona (82) wist tot nu toe meer CL-treffers te maken met Brazilianen. Shakhtar klokt af op 78 stuks. Júnior Moraes werd trouwens de 16de Braziliaan die een goal voor de Oekraïners op het kampioenenbal maakte. Alleen FC Porto (25) had/heeft meer verschillende Braziliaanse doelpuntenmakers in huis.

• Bayern heeft moeite thuis, Ajax uit

Bayern kon zijn laatste drie thuiswedstrijden in de Champions League niet winnen. Het is negen jaar geleden dat de Duitse recordkampioen dat overkwam. Ajax kon zijn elf laatste opeenvolgende uitmatchen dan weer niet winnen. Tussen 2002 en 2005 hadden de Amsterdammers hetzelfde voor.

• Klonaridis met unicum

Bij AEK Athene leek onze landgenoot Viktor Klonaridis met twee treffers een punt uit de brand te slepen. Dat lukte niet, maar hij zorgde wel voor de eerste CL-goal van AEK sinds Cirillo in 2006 scoorde tegen... Anderlecht. Klonaridis is meteen ook de eerste speler bij AEK die twee of meer doelpunten weet te maken in één Champions League-wedstrijd.

• Neymar beent Kaká bij

Met zijn hattrick scoorde Neymar zijn 30ste CL-doelpunt. Daarmee laat hij Rivalo (27 stuks) definitief achter zich en komt hij nu op gelijke hoogte met Kaká als all-time Braziliaanse topschutters op het kampioenenbal. Het was trouwens negen jaar geleden dat iemand in de Champions League twee keer wist te scoren vanuit een rechtstreekse vrije trap. Cristiano Ronaldo was de laatste dit dat kunststukje voor elkaar kreeg - in 2009 thuis tegen FC Zürich.

• Danjuma en De Zeeuw

Met zijn pareltje volgt Danjuma zijn landgenoot Demy de Zeeuw op. Het was immers van 5 november 2013 geleden dat een Nederlander in de Champions League wist te scoren voor een Belgische club. De Zeeuw scoorde in loondienst van Anderlecht op het veld van Paris Saint-Germain. De treffer van Danjuma was trouwens de 101ste goal van een noorderbuur op het kampioenenbal. Pablo Rosario (PSV) maakte iets daarvoor nummer 100.

• Spurs voegen zich in bedenkelijk rijtje

Nog maar vier keer wist een Engelse club zijn eerste twee CL-groepsmatchen niet te winnen. Blackburn Rovers (1995/96), Newcastle United (2002/03), Arsenal (2015/16) en nu dus Tottenham. Newcastle en Arsenal konden uiteindelijk wel nog doorstoten - de Spurs weten dus wat te doen.

105 CL-goals voor Messi

Met zijn twee treffers komt het CL-doelpuntentotaal van Messi bij Barcelona nu op 105 stuks. Daarmee evenaart hij Cristiano Ronaldo, die ook 105 CL-goals wist te maken bij één en dezelfde club, namelijk Real Madrid.