Messi, Messi en nog eens Messi: 'Leo' scoorde in zijn eentje al evenveel goals op kampioenenbal als Man. City Manu Henry

15 maart 2018

00u01

Bron: Gracenote 2 Champions League Surprise surprise: Lionel Messi vertolkte vanavond voor een zoveelste keer de hoofdrol in de Champions League. De Argentijn zit intussen aan 100 goals op het kampioenenbal. Alleen Cristiano Ronaldo doet nóg beter. Een overzicht van de strafste cijfers van deze voetbalavond.

* Lionel Messi scoorde zijn 99ste en 100ste goal in de Champions League en is de tweede speler na Cristiano Ronaldo (117) die de kaap van 100 doelpunten haalt. Messi had daar 123 CL-optredens voor nodig. Eeuwige rivaal Ronaldo veertien meer (137).

* Met zijn 100 CL-goals doet Messi in zijn eentje even goed als Manchester City (100).

* Messi scoorde na twee minuten en zes seconden - zijn snelste snelste goal in competitieverband ooit. Op 25 juni 2014 vond ‘Leo’ de weg naar doel na twee minuten en 26 seconden tegen Nigeria op het WK 2014. Voordien lukte hij zijn snelste goal voor Barcelona na twee minuten en 41 seconden op 29 augustus 2010 in de 3-0-zege tegen Racing Santander.

* FC Barcelona behaalt voor de elfde opeenvolgende keer de kwartfinales. De langste reeks ooit.

* Alleen Bayern stootte tot dusver vaker door richting de laatste acht (17). Dat is één keer meer dan Barcelona (16).

* Luis Suárez tekende vandaag voor zijn 30ste assist aan het adres van Lionel Messi. In alle competities samen doen alleen Dani Alves (40), Andrés Iniesta (38) en Xavi (31) beter.

* Luis Suárez is de speler met de meeste doelpogingen (26) zonder daarin te scoren deze CL-campagne.

* Ousmane Dembélé is de vijfde Fransman die scoort voor Barcelona, na Frédéric Déhu (1), Lucas Digne (1), Ludovic Giuly (4) en Thierry Henry (8).

* Chelsea verliest voor het eerst van Barcelona na acht wedstrijden zonder nederlaag (twee overwinning, zes gelijke spelen). De laatste nederlaag dateerde van 22 februari 2006.

* Voor de zevende keer in negen CL-optredens houdt Barcelona een clean sheet. De enige spelers die tot dusver wisten te scoren tegen de Catalaanse grootmacht waren Dimitris Nikolaou (Olympiakos) en Willian (Chelsea).