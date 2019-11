Messi luistert z’n 700ste wedstrijd voor Barcelona op met goal, twee assists, een record en groepswinst DMM

27 november 2019

22u55 1 Barcelona BAR BAR 3 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund Champions League Barcelona heeft Dortmund met 3-1 weer naar Duitsland verwezen. Lionel Messi scoorde en liet scoren in z’n 700ste wedstrijd voor de Catalanen. Barcelona is zo zeker van groepswinst.

700 wedstrijden voor Barcelona. Enkel Xavi doet beter. Lionel Messi stond tegen Borussia Dortmund voor een flinke jubileummatch. Bovendien kon Barcelona zich met de klap ook plaatsen voor de knock-outfase. Met een beetje geluk kwam daar ook nog groepswinst bij.

Leuke vooruitzichten al begon de avond niet zonder slag of stoot. Dortmund had in de openingsminuten ei zo na een vroege voorsprong beet. Gelukkig voor Camp Nou kon een Catalaans been redding vanop de lijn brengen.

Barcelona nam daarna wel de match in handen. Dortmund - met Witsel in de basis en Thorgan Hazard op de bank - moest het spel ondergaan. Suárez zag een eerste goal nog nipt, maar terecht, afgekeurd. Iets later was het wel prijs.

Twee minuten later was het aan Messi om te vieren. Hummels gaf het bij wijze van spreken weg. Barcelona speelde het héél snel en goed uit. Messi was het eindstation: 2-0. Zo simpel kan het zijn. Barcelona op cruise control naar groepswinst.

Ook na de pauze meer van hetzelfde. Messi schilderde een vrije trap op de kruising. Daarna zette hij Griezmann met een perfecte doorsteekbal op weg naar de 3-0. Klus geklaard voor Barcelona. Met dank aan de Tridente vooraan en Messi in het bijzonder. Niemand scoorde tegen meer tegenstanders in de Champions League: Dortmund is het 34ste slachtoffer in Europa van de Argentijn.

De eerredder van Sancho was een doekje voor het bloeden voor de Duitsers. Over twee weken strijden Witsel en Thorgan Hazard tegen het Inter van Romelu Lukaku voor Champions League-voetbal na de winter.

•