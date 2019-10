Messi kan weer lachen na eerste volledige match van het seizoen: “Slechte start ligt misschien aan de voorbereiding” DMM

03 oktober 2019

08u42

Bron: AP 0 Champions League Barcelona zit weer op het juiste spoor. Na broodnodige overwinningen tegen Getafe en gisteren in de Champions League tegen Inter lijkt een vroege seizoenscrisis afgewend. “Vanaf nu moeten we alleen maar beter worden”, zei Lionel Messi himself.

Gezien? De twee goals van Luis Suarez? De Uruguayaan wiste met twee goals in de tweede helft de vroege 0-1 van Lautaro Martinez uit tegen Inter. De assist van Lionel Messi op de laatste goal mocht er ook zijn. Wat spelers aan de praat houden en dan op het juiste moment doorgeven aan zijn maatje voorin.

“Twee belangrijke overwinningen deze week. Eerst tegen Getafe en nu tegen Inter”, vertelde Messi na de match. De Argentijn speelde voor het eerst 90 minuten dit seizoen en hoopt dat de trein nu vertrokken is na de slechtste competitiestart van de laatste 25 jaar bij Barcelona.

“Iedereen weet door welke momenten we gaan. Dit is niet de beste periode voor onze club. We hadden deze zeges nodig om weer op het juiste spoor te geraken. Vanaf nu zouden we steeds beter moeten worden. Ik twijfel er niet aan dat we zullen groeien. Hoe meer we spelen, hoe beter we zullen worden en hoe meer vertrouwen we zullen voelen.”

Volgens Messi is het povere seizoensbegin van Barcelona te wijten aan de voorbereiding. “Wie veel reist, kan geen goeie trainingsbasis leggen. We kregen de ene trip na de andere voorgeschoteld. Het is te begrijipen dat de club een internationaal voorseizoen wou, alle grote clubs doen hetzelfde en die matchen zijn nodig, maar we zijn nu niet in topvorm. Dat is de realiteit en zeker geen verwijt naar iemand in het bijzonder. Veel andere topclubs in Europa kennen ook een moeilijke start van het seizoen.”

Verder kwam het nummer tien van Barcelona ook terug op zijn relatie met Antoine Griezmann. De Fransman had in een persmoment laten vallen dat hij tot nu toe niet al te veel contact heeft met Messi. Volgens de Argentijn zelf is er geen probleem. “Natuurlijk niet, we leren elkaar beetje bij beetje kennen. De onderlinge relatie tussen de spelers is goed. We staan als één bok.”