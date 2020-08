Messi bezorgt FC Barcelona plaats in ‘Final Eight’, Mertens mist gouden kans in Camp Nou ODBS

08 augustus 2020

22u58 8 Barcelona BAR BAR 3 einde 1 NAP NAP Napoli Champions League Geen stunt van Napoli en Dries Mertens in Camp Nou. Al had hun avond er heel anders kunnen uitzien, had de Rode Duivel een snelle gouden kans benut. Mertens trapte op de paal, waarna Messi zich ontpopte tot man van de match. Barça richting ‘Final Eight’, waarin het vrijdag al de kwartfinale speelt tegen Bayern.

Wat een debuut kon Mertens maken in Camp Nou. Al na twee minuten kreeg hij volledig vrijstaand van dichtbij de kans om Ter Stegen te fusilleren. Mertens kraakte zijn poging en viseerde de buitenkant van de paal. Onze landgenoot sloeg vertwijfeld de handen in het gezicht. Goed beseffende dat dit dé kans was, zijn kans. Want even voor de pauze, stonden er immers 3-0-cijfers op het bord. De grote Messi-show. Heerlijke goal na dribbelen, vallen en weer opstaan (2-0). Zijn 27ste in alle competities dit seizoen. Even daarvoor had Lenglet op corner Demme afgetroefd (1-0). Een zo mogelijk nog knapper doelpunt van Messi werd controversieel afgekeurd, maar de 3-0 volgde toch nog nadat weer Messi een penalty afdwong. Suárez faalde niet.

De kans voor Mertens in minuut 2:



Nog voor de pauze Mertens weer in de schijnwerpers. Ook hij versierde een penalty na een handigheidje in duel met Rakitic. Insigne zette om (3-1). Maar daar bleef het bij voor Napoli. Zonder groots te spelen, kwam Barça nooit nog echt in de problemen. De Champions League zal dit FC Barcelona niet winnen, ondanks de magie van Messi. Defensief te onzeker, te weinig cohesie. Griezmann? Nauwelijks gezien. De clash tegen de geoliede machine Bayern München wordt een heel zware.

Napoli, met uiteindelijk toch te weinig grinta, buigt het hoofd en mist volgend seizoen het kampioenenbal. Na winst in de Coppa Italia is louter de Europa League straks het deel van Mertens. ‘Ciro’ zal zich deze avond ongetwijfeld altijd herinneren om die gemiste kans. Maar in een seizoen waarin hij zich tot topschutter all time van de 'Partenopei’ kroonde, wacht hem ongetwijfeld een korte maar deugddoende vakantie.

Messi ziet heerlijke goal nog afgekeurd wegens hands:



De 2-0 van Messi:



