Mertens weet nu ook hoe het is om de antiheld te zijn: "Op dit niveau kan dat niet"

23u32 4 Getty Images Mertens miste vanaf elf meter. Champions League Dries Mertens is de voorbije maanden al héél vaak de held geweest bij Napoli, maar nu weet de Rode Duivel ook hoe het voelt om de antiheld te zijn. De 30-jarige pocketspits miste tegen Manchester City een strafschop én hij verloor met zijn team met 2-1 tegen De Bruyne en co. Mertens baalde dan ook als een stekker.

"We hebben vandaag te weinig ons voetbal gespeeld", was Mertens eerlijk na de partij. "Dat was misschien wel deels de verdienste van City, maar wij voetbalden ook gewoon te slordig. Ik mis dan ook nog die strafschop en eigenlijk kan dat niet op dit niveau. Zo'n kansen moet je benutten. Waarom ik de tweede niet heb getrapt? Diawara wist zeker dat hij zou scoren, dus mocht hij trappen van mij."



Mertens en Napoli kunnen gelukkig nog terugvallen op hun uitstekende prestaties in de Serie A. "Ik weet niet of we met opgeheven hoofd terug naar Italië gaan. Het wordt gewoon zaak om op het goede elan voort te gaan, dan komt alles wel weer goed."

