Mertens: "Trots om naast Maradona te kunnen komen, maar was nog trotser geweest hadden we hier gewonnen"

02 oktober 2019

21u11

0

Dries Mertens, invaller bij Napoli, was niet tevreden na vanavond. Niet alleen omwille van zijn invallersstatuut, ook omwille van het feit dat zijn team niet kon winnen in Genk. “We wisten dat dit een goede ploeg was, maar je moet je kansen afwerken natuurlijk. Dan krijg je een andere wedstrijd”, aldus de Rode Duivel, die zo een eerste kans zag voorbij gaan om zich met 115 goals naast de legendarische Diego Maradona te hijsen. “Daar ben ik heel trots op, maar vandaag was ik nog trotser geweest mochten we gewonnen hebben. In de Champions League mag je niks laten liggen. Dan maar winnen in Salzburg...”

Ook de aanslepende contractverlenging kwam ter sprake, maar daar kon Mertens bij Q2 bitter weinig over kwijt. “Ik weet nog van niets. Ik heb dit jaar nog contract, nadien zien we wel. Ik wil graag blijven, maar als Napoli dat niet wil... We zien wel.”

