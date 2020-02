Mertens houdt kneuzing over aan contact met Busquets, Rode Duivel normaliter fit voor return op 18 maart Redactie

26 februari 2020

09u15 0 Champions League Dries Mertens heeft een kneuzing van de rechterenkel opgelopen. Dat bevestigde Napoli na de Champions League-match tegen Barcelona op de clubwebsite. Volgens Sky Sports zou hij wel weer fit moeten zijn voor de return volgende maand.

Mertens moest na tien minuten in de tweede helft na een contact met Busquets van het veld. Voor de pauze had de Rode Duivel de score geopend met een prachtige trap en zo zijn 121ste doelpunt gemaakt voor Napoli, een evenaring van het clubrecord van Marek Hamsik. Antoine Griezmann zorgde kort na de vervanging van Mertens voor de gelijkmaker.

Volgens Sky Sport Italia komt de volgende match, tegen Torino, zeker te vroeg voor onze landgenoot. “De eerste onderzoeken van de medische staf lijken op een kneuzing te wijzen, waardoor op een inactiviteit van een tiental dagen moet worden gerekend. Torino zal hij missen, maar voor de terugmatch in Camp Nou zou Mertens dus paraat moeten zijn. Gattuso en co zullen Mertens’ talent ook nodig hebben in Spanje.”

Op 18 maart staat de return op het programma. Inzet is een ticket voor de kwartfinales van de Champions League.

