Mertens helpt Napoli met penaltygoal aan zege tegen titelverdediger Liverpool

17 september 2019

22u55 6 Napoli NAP NAP 2 einde 0 LIV LIV Liverpool Champions League Een verhaal van vingertoppen en handjes achter de oren. Napels scandeerde voor de zoveelste keer de naam van Dries Mertens. Vier op vier en de scalp van Champions Leaguewinnaar Liverpool. Zijn kopje licht op.

Met zijn platina blond kapsel valt hij nog harder op. Dries Mertens, combinatie van sluwheid, energie en explosiviteit. Voelde zich duidelijk in zijn sas tegen Liverpool, de beste danser op het kampioenenbal in de vorige campagne. Gezien hoe hij na de pauze als diepste aanvaller die bal diep op eigen helft kwam wegsnoepen van een tegenstander nadat zijn team die had kwijtgespeeld? Grinta.

De honger is groot. Op zijn tweeëndertigste heeft Mertens nog altijd dromen en forse ambities. Dat Napolitaans record staat zonder ongelukken voor nieuwjaar op zijn naam – Ciro Mertens, Napoli’s topschutter aller tijden. De Rode Duivel ziet het groter. Op het dilemma ‘Scudetto’, de Italiaanse titel, of de ‘Champions League’ antwoordde hij zonder verpinken: “En waarom niet beiden? De Champions League is de ultieme droom. Een die enkel realiteit kan worden als je erin gelooft. Het begint bij Liverpool dinsdag. Laten we die match proberen winnen.” Acht minuten voor tijd trapte Mertens vanop de stip Napoli richting glorie – een lichte strafschop doch. Hij zette de handjes achter de oren terwijl zijn naam werd gescandeerd. De decibelmeter met een impuls nog een piekje hoger. Zijn vierde in evenveel wedstrijden. Kanonstart. De beste scorende Belg in Europa.

Hoeveel zou het hebben gescheeld? Een paar vingertoppen. De beste getrapte penalty was het niet. Adrian, de stand-in van Alisson Becker bij ‘The Reds’, zat er nog met een handje aan, maar hij kon die er niet voldoende achter zetten. Laten we het gemakshalve een goedmakertje noemen. Het ongeloof was groot na die ene fase, net na de rust. Mertens staarde achteruit. Driesje hield de handen naast het hoofd. Verbaasde blik. Nog een keer keek hij achterom. Hij sloeg de handen voor de ogen. Hoe in godsnaam hield Adrian die poging van dichtbij alsnog uit doel? In een reflex stak die de arm omhoog. Lekkere redding. De elfde in de Champions League voor Mertens, nog altijd met voorsprong de best scorende landgenoot in de Europese elitecompetitie, moest nog even wachten. Zijn juichmoment kwam er met uitstel. Het was de beste kans tot dan toe. Slim was Mertens in de rug van Virgil van Dijk geslopen, even onder de radar van Liverpools verkeersleider gedoken. De Nederlander feliciteerde zijn keeper. Terecht. Even later vergat Mané aan de overkant bij een counter Mo Salah goed aan te spelen. Een fase waar ze hun hoofd nog eens over zullen breken bij Liverpoo, nochtans redelijk comfortabel controlerend. Napoli, Koulibaly voorop, verdedigde immers sterk.

Schaarse kansen in een evenwichtige partij op het hoogste niveau moet je grijpen. Zie in het slot nog een tweede keer. Dries Mertens verloor de bal met een onnodig hakje, maar ging meteen terug druk zetten. Een verloren bal kwam in de rug van de Liverpooldefensie terecht en Llorente strafte het gestuntel achterin van Van Dijk af.

Een energiek blond kopje triomfeerde.