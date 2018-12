Mertens en Napoli blazen aftocht, nieuw kunststukje Salah loodst Liverpool naar achtste finales MH

11 december 2018

22u54 0 Liverpool LIV LIV 1 einde 0 NAP NAP Napoli Champions League Exit Dries Mertens en Napoli op het kampioenenbal. De club uit de havenstad ging vanavond op Anfield met 1-0 voor de bijl. Liverpool, vorig jaar nog verliezend finalist, schaart zich op de valreep bij de laatste zestien. De Napolitanen moeten vrede nemen met overwintering in de Europa League.

Minuut 13 op Anfield. Dries Mertens ligt kermend tegen de grasmat. Enkele seconden voordien pakte Virgil van Dijk uit met een smerige tackle. Studs vooruit. De Nederlander speelde eerst de bal, maar torpedeerde nadien onze landgenoot. Met geel kwam de verdediger er nog goed vanaf – zo ga je niet naar een bal. Mertens kon na minutenlang verzorging de strijd uiteindelijk voortzetten. Oef.

‘t Was overigens een intense openingsfase tussen Liverpool en Anfield. Wedstrijd op het scherpst van de snee. Napoli wist dat het aan een punt voldoende had, maar kwam iets voorbij het halfuur op achterstand. De doelpuntenmaker? U raadt het al: Mohamed Salah. Het Egyptisch fenomeen legde Koulibaly makkelijk in de luren met een schijnbeweging, waarna hij Ospina vanuit een haast onmogelijk hoek te grazen nam: 1-0. Voor Salah zijn 34ste goal in 2018 – het hoogste aantal voor een Liverpool-speler sinds Robbie Fowler in 1996 (37). Anfield daverde, virtueel waren de Reds zeker van een plek in de volgende ronde.

Nagelbijten dus. Ook al had Liverpool de bovenhand na rust, écht gerust was de thuisaanhang er niet op. Eén goaltje van de Napolitanen betekende de exit van de verliezende finalist vorig jaar. Liverpool liet een karrenvracht aan kansen op 2-0 onbenut, waardoor de spanning te snijden bleef. Vooral Mané kende in de afwerking een ongelukkige avond. Dan weet je dat je het spreekwoordelijke deksel op de neus kan krijgen. Zo ver kwam het gelukkig voor Klopp en Liverpool niet. Al liet Milik in minuut 92 nog dé kans op de ultieme 1-1 liggen. Alisson pakte uit met een uitstekende beenveeg. Anfield haalde opgelucht adem. Liverpool verdiend naar de achtste finales, voor Napoli zit de Champions League-campagne erop.