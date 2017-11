Mertens en Napoli behouden kans op overwintering in Champions League, 15 op 15 voor De Bruyne na winst van Feyenoord XC

22u36 35 REUTERS Champions League Napoli maakt nog steeds kans om te overwinteren in de Champions League. Dries Mertens en co rekenden in eigen huis af met Shakhtar Donetsk: 3-0. Onze landgenoot tekende voor het laatste doelpunt. In die andere partij in groep F zette Manchester City Feyenoord met 1-0 opzij.

Vooraf was de opdracht duidelijk voor Napoli: winnen van Shakhtar Donetsk. Gebeurde dat niet, dan waren de troepen van Maurizio Sarri uitgeschakeld in de Champions League. Onder het motto: nu of nooit. Het inspireerde de thuisploeg om meteen een prik uit te delen. José Callejón zette Andriy Pyatov al in de eerste minuut aan het werk.

Vervolgens kwamen de bezoekers beter in de partij. Na tien minuten stormde Taison alleen af richting doel, maar de Braziliaan trapte het leer met een puntertje in het zijnet. Napoli nam opgelucht adem. Nadien was het meer dan een kwartier wachten op het volgende gevaar. Lorenzo Insigne zocht met een plaatsbal de verste hoek, maar Pyatov had een prima redding in huis. Enkele minuten later ook dreiging aan de overkant. Marlos kapte zich knap vrij en besloot op doel, Pepe Reina stond pal.

Heerlijke goal Insigne, ongelooflijke misser Zielinski

Mertens en co kwamen gretig uit de kleedkamer. Shakhtar plooide terug en moest het spel ondergaan. Het enthousiasme van de thuisploeg werd tien minuten na de koffie beloond dankzij een heerlijke knal van Insigne: 1-0. Een magistraal doelpunt. Halverwege de tweede helft ging de bezoekende defensie zwaar in de fout. Bohdan Butko zag bij zijn terugspeelbal niet hoe Mertens nog in de nek van doelman Pyatov zat. De Rode Duivel bediende Zielinski, maar die laatste wrong de reuzenkans vakkundig de nek om.

Photo News

Geen ramp, want de bezoekers hadden geen antwoord meer in huis. Integendeel. Mertens was opnieuw aangever van dienst, dit keer liet Zielinski het niet liggen: 2-0. Daar bleef het niet bij, want ook Mertens zette zichzelf op het scorebord. De Rode Duivel was namelijk goed gevolgd om de 3-0-eindstand van dichtbij binnen te knikken.

Napoli moet nu ook zijn laatste wedstrijd op bezoek bij Feyenoord winnen en hopen dat Manchester City de volle buit pakt op het veld van Shakhtar Donetsk. In dat geval zijn Mertens en co alsnog geplaatst voor de volgende ronde op het kampioenenbal.

REUTERS

15 op 15 voor Man City

Geen Vincent Kompany, wel Kevin De Bruyne tussen de lijnen bij Manchester City. Onze landgenoot kreeg Feyenoord over de vloer, dat nog steeds op zoek ging naar zijn eerste punten in de CL-campagne.

Beide ploegen slaagden er niet in om in de openingsfase goed voetbal op de mat te leggen. Het eerste wapenfeit kwam pas na twintig minuten. Sergio Agüero kreeg een schietkans, maar mikte te centraal. Vervolgens was het afwachten tot City het gaspedaal induwde. Op het halfuur schilderde De Bruyne een voorzet op de knikker van Agüero, maar die kon zijn kopbal niet kadreren.

Het tempo lag veel te laag, waardoor Feyenoord amper in problemen werd gebracht. De Rotterdammers kwamen zelfs eens opzetten, dankzij een prima actie van Sam Larsson. De Zweed zag zijn poging een half metertje naast de kooi van Ederson belanden.

Action Images via Reuters Sofyan Amrabat in actie, Kevin de Bruyne kijkt toe.

Ook weinig animo in de tweede helft. Op het uur liep De Bruyne tegen een gele kaart aan, waardoor hij geschorst is voor het laatste groepsduel tegen Shakhtar Donetsk. Enkele minuten later werd onze landgenoot naar de kant gehaald, Gabriel Jesus was zijn vervanger.

Twintig minuten voor affluiten kwamen ‘The Citizens’ plots met de schrik vrij nadat Ederson redding moest brengen op een schot van Steven Berghuis. Niet veel later kreeg ook Agüero een dot van de kans, maar de Argentijn trapte het leer van dichtbij naast de kooi van Brad Jones. 0-0 dan? Neen, want Raheem Sterling werkte in de 88ste minuut een mooie combinatie af: 1-0 en meteen ook de eindstand. 15 op 15 voor groepswinnaar Man City, Feyenoord blijft achter met 0 punten.

Photo News

Photo News

AFP

AP