Mertens en De Bruyne aan het kanon: "Ik denk niet dat ik mijn beste wedstrijd speelde"

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Manchester City zet zijn zegereeks in de Champions League voort. Het team van coach Pep Guardiola klopte op de tweede speeldag in groep F Shakhtar Donetsk met 2-0. In de andere match in de poule rekende Napoli zonder veel problemen af met Feyenoord (3-1).

City beet de eerste helft zijn tanden stuk op de stugge Oekraïners, maar kon opnieuw rekenen op Kevin De Bruyne om de ban te breken. De Rode Duivel schilderde kort na de rust de 1-0 tegen de touwen in zijn gekende stijl. In zijn laatste twaalf wedstrijden voor City is KDB zo meteen goed voor 3 goals en 9 assists. Pas in de slotfase stelde de thuisploeg, na een goal van Sterling, de zege veilig. Agüero had voordien nog een penalty gemist. De Bruyne speelde bij City de hele match, terwijl Vincent Kompany nog altijd niet volledig hersteld was en op het wedstrijdblad ontbrak.

"Het was denk ik niet mijn beste wedstrijd, maar dat kan gebeuren," zei Kevin De Bruyne na afloop van de wedstrijd. "Het was een lastige wedstrijd tegen een sterk team dat goed voetbal brengt. In de tweede helft waren we beter dan voor rust. We creëerden meer kansen. Dus al bij al was het een verdiende overwinning. We hadden natuurlijk meer kunnen scoren. Soms maak je er vijf of zes, nu waren het er twee. Het belangrijkste waren de clean sheet en de drie punten."

12 - Kevin De Bruyne has been directly involved in 12 goals in his last 12 games for Man City in all comps (3 goals, 9 assists). Class. pic.twitter.com/apa6HHHwRF OptaJoe(@ OptaJoe) link

Mertens genadeloos tegen Feyenoord: goal en assist

In het duel tussen Napoli en Feyenoord zette Lorenzo Isigne de thuisploeg met een vroeg doelpunt op rozen. De Italianen hadden het overwicht, maar lieten het na de score te verdubbelen. Tot Dries Mertens vlak na de rust balverlies in de Nederlandse defensie afstrafte. Toornstra miste even nadien voor Feyenoord een strafschop, waarna Callejon op assist van Mertens voor de 3-0 zorgde. In de extra tijd redde Amrabat de Nederlandse eer. Mertens speelde bij Napoli heel de match.

City voert de stand aan met het maximum van zes punten uit twee duels. Napoli en Shakhtar volgen met elk drie punten. Feyenoord beleefde nog maar weinig plezier aan zijn Europese campagne en sluit zonder punten de rij. Op de volgende speeldag in groep F ontvangt Manchester City Napoli en krijgt Feyenoord het bezoek van Shakhtar.

