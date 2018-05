Meester Zidane, recordman Ronaldo en de Spaanse boosdoeners: alles wat u moet weten na dit spektakelstuk XC en GVS

01 mei 2018

23u43 4 Champions League Na een spectaculaire match tussen Real Madrid en Bayern München werden er opnieuw enkele knappe record op de tabellen geschoten en leuke weetjes in elkaar geknutseld. Wat u moeten weten na deze zinderende return in de halve finales van het kampioenenbal.

Ronaldo veldspeler met meeste optredens

Eerst en vooral is Cristiano Ronaldo weer een record rijker. De Portugese aanvaller van Real Madrid begon tegen Bayern München aan zijn 152ste wedstrijd in de Champions League. Ronaldo mag zich nu de veldspeler met de meeste optredens in het belangrijkste Europese bekertoernooi noemen. Tot vandaag deelde 'CR7' dat record met Xavi, de Catalaanse middenvelder die in dienst van FC Barcelona tot 151 wedstrijden in de Champions League kwam.

De 32-jarige Ronaldo gaat nu op jacht naar Iker Casillas, de Spaanse doelman die liefst 167 keer uitkwam in de Champions League voor Real Madrid en FC Porto. De kans is groot dat het bij dit aantal blijft voor de 36-jarige doelman, wiens aflopende contract bij Porto waarschijnlijk niet wordt verlengd.

Real recordhouder met zeven finaleplaatsen

Real Madrid heeft voor de zevende keer de finale bereikt van de Champions League. Daarmee mag de Spaanse club zich recordhouder noemen. AC Milan en Juventus stonden zes keer in de finale van het toernooi dat sinds 1992 de Champions League heet. De 'Koninklijke' won de zes voorgaande finales allemaal: in 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 en 2017.

Drie op een rij?

Real kan zich voor het derde jaar op rij kronen tot de beste club in Europa. De ploeg uit de Spaanse hoofdstad was van 1956 tot en met 1960 vijf keer op rij de beste. Ajax won de Europa Cup I drie keer op rij in 1971, 1971 en 1973, daarna was Bayern drie jaar op rij de beste (1974, 1975 en 1976). In de huidige vorm van het toernooi lukte het alleen Real Madrid om de titel te verlengen.

Meester Zidane

Zinedine Zidane heeft als coach van Real nog geen enkele internationale draw verloren. Hij gidste zijn team door de zestiende finales, kwartfinales, halve finales en finale van het kampioenenbal edities 2015/2016 en 2016/2017, de Europese Supercup in 2016 en 2017, de halve finales en finale van het WK voor clubs in 2016 en 2017 en de zestiende finales, kwartfinales en halve finales van deze CL-campagne. Indrukwekkende statistieken, 100 percent ratio heet zoiets.

Spaanse boosdoener

De laatste vijf seizoenen is Bayern München telkens uitgeschakeld door een Spaanse tegenstander. In de seizoenen 2013/14, 2016/17 en 2017/18 door Real Madrid, in 2014/15 door Barcelona en in 2015/16 door Atlético Madrid.

James in mooi rijtje

James Rodríguez werd de zevende speler in de geschiedenis die ooit voor Real én tegen Real scoorde. David Beckham, Ruud van Nistelrooy, Fernando Morientes, Álvaro Morata, Iván Zamorano en Arjen Robben deden het eerder.

42 thuismatchen met minstens één goal

De Koninklijke evenaart het record van opeenvolgende thuismatchen op Europees niveau waarin het minstens één keer de netten liet trillen. Dankzij Benzema scoorde Real nu 42 wedstrijden na mekaar. Ook Tottenham Hotspur slaagde tussen 1961 en 1984 in dat huzarenstukje.