Mechele klaar voor Galatasaray: “In de Champions League moet je je momenten kiezen” DMM

25 november 2019

17u23 4

Club Brugge kijkt morgen Galatasaray in de ogen in de Champions League. Als de resultaten wat meevallen kan de tweede plaats zelfs nog voor Club. “We gaan altijd voor het hoogst haalbare”, vertelde Brandon Mechele voor onze camera. “Het zou ongelofelijk zijn als we voor die tweede plek kunnen gaan in onze laatste thuiswedstrijd tegen Real met onze supporters er achter. Maar zo ver kijken we nog niet, eerst de wedstrijd van morgen. In de Champions League moet je je momenten kiezen.”