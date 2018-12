Mechele glundert na nieuwe clean sheet: “Fantastisch” - Vormer: “Dit is Atlético Madrid, niet Girona” MDB

Bron: Zes 0 Champions League De derde clean sheet in zes wedstrijden op het kampioenenbal. Een verdediger zou voor minder trots zijn. Dat was Brandon Mechele dan ook na het 0-0-gelijkspel van Club Brugge tegen Atlético Madrid. “Dit is fantastisch”, klonk het op Zes. “Dit is niet Girona, maar wel Atlético Madrid”, vertelde Ruud Vormer dan weer.

Net als in Dortmund was Brandon Mechele ook tegen spelers als Antoine Griezmann en Saul Niguez het slot op de Brugse deur met enkele attente tussenkomsten. “Dit is fantastisch”, glunderde de 25-jarige Belg. “We houden weer de nul en dat al voor de derde keer in de Champions League.” Al zat er vanavond misschien wel meer in voor Club. Zeker met die enorme kans voor Luan Peres. “We hadden een paar kansen op de counter en stonden goed in blok, zoals in Dortmund. Het is leuk om tegen zo’n spelers te spelen. Het is een ander niveau dan in België en dan is het ook leuk om de nul te houden. Dat is fantastisch.”

Ruud Vormer had dan weer bijna een assist achter zijn naam staan, maar hij zag de kopbal van Luan Peres op doelman Oblak stranden. “In de Champions League hadden we wel meer van die kansen die er niet in gingen. Ook vandaag niet. Ach, die jongen doet zijn best, dat hoort bij het spelletje. Al overheerste ook de trots bij Ruud Vormer. “We hebben het hier over Atlético Madrid hé en niet Girona. We mogen heel blij en trots zijn.”

Club Brugge pakte zes punten in een groep met Atlético Madrid, Borussia Dortmund en Monaco, maar misschien zat er in deze Champions League-campagne wel meer in voor blauw-zwart. “Als je thuis tegen Monaco wint en tegen Borussia Dortmund een puntje pakt dan weet je nooit in het voetbal”, vervolgde Ruud Vormer. “Ik weet niet hoe het komt, maar in de Champions League ballen we beter dan in de competitie. Dat moeten we nu omdraaien en de Europa League is ook mooi. Een zege tegen Atlético of Dortmund had fantastisch geweest, maar hier mag je ook trots op zijn, Brugge zijnde.”

Hans Vanaken: “Een mooie campagne”

Ook Hans Vanaken roemde de organisatie. “We stonden vandaag goed waardoor het iets makkelijker werd”, vertelde hij. “Je weet dat ze vooraan spelers hebben lopen die met een flits het verschil kunnen maken. Die spelers kwamen vandaag te weinig in de zestien om het af te maken en dat is onze verdienste. Het is moeilijk om tegen zo’n spelers te spelen. Een pluim voor de hele ploeg, want we stonden een hele wedstrijd geconcentreerd te spelen.”

Toch zag ook Vanaken dat zelfs de zege erin zat. “Het was niet de eerste keer. Elke thuismatch hadden we de grootste kans. Nu was dat met Luan, tegen Dortmund was het Loïs (Openda red.) en tegen Monaco ook Loïs. Matchen waarin het resultaat anders en mooier kon zijn, maar dat is misschien een klein leerproces. Ik denk dat het gelijkspel juist was.”

Anders dan in de Jupiler Pro League kwam Hans Vanaken wel minder in het spel voor. “Het is een ander niveau en ook anders spelen. In de competitie nemen we - zeker in het begin - meer initiatief, in de Champions League spelen we meer vanuit balverlies. Om van daaruit om te schakelen naar de overzijde. Ik denk dat ik van een goede campagne mag spreken, net als de hele ploeg.”