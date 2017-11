MCN breekt records, deze dodelijke aanvalslinies gingen hen vooraf Dieter Peeters

12u42 0 Photo News Tegen Anderlecht maakte MCN drie van de vier doelpunten. Champions League PSG raast door de Champions League. Met nog één wedstrijd te spelen, hebben de Parijzenaars al het record van meeste doelpunten in de poulefase te pakken. Neymar en co wisten nu al 24 keer te scoren, drie keer meer dan Borussia Dortmund vorig seizoen.

De aanvalsmachine van PSG dendert maar verder in de Champions League. Gisteren ging Celtic voor de bijl met 7-1. De dodelijke drietand MCN (Mbappé, Cavani en Neymar) namen alweer 5 doelpunten voor hun rekening.

Daarmee namen ze het record over van Borussia Dortmund van vorig seizoen, toen de Duitsers in de 6 wedstrijden 21 doelpunten maakten. PSG scoorde al drie doelpunten meer, in een wedstrijd minder. De drietand bij Dortmund bestond toen uit Reus, Aubameyang en Ousmane Dembélé. Voor die combinatie werd er echter nooit een afkorting gemaakt.

De eerste aanvalslinie met een afkorting: GRENOLI

De oorsprong van de lettercombinatie lijkt een recent fenomeen, maar dateert eigenlijk al van in de jaren '50. Toen maakten de drie Zweden Gren, Nordahl en Liedholm het mooie weer voor AC Milan. In het seizoen 1949-50 maakten ze samen 71 goals in 38 matchen. Al snel werden samen GRENOLI genoemd. Samen werden ze kampioen in 1951 en 1955. nadat Gren en Nordahl vertrokken, pakte Liedholm in 1957 en 1959 nog twee Scudetto's met de Bianconerri.

MSN, BBC, MULEWA en LOL

De afgelopen jaren maakten al verschillende aanvalscombinatie het mooie weer. Het aanvalstrio van Barcelona (Messi, Suárez en Neymar) begon de trend om dodelijke aanvalslinies een acroniem toe te kennen. Met hen in de ploeg maakte Barcelona vorig seizoen 20 doelpunten in de groepsfase. Na het vertrek van Neymar en de transfer van Ousmane Dembélé opperden enkelen het idee om het nieuwe Barça-trio LOL te noemen (Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Luis Suárez).

Na Barcelona kon de concurrent uit Madrid natuurlijk niet achterblijven. Met hun geniale BBC-voorhoede (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) wonnen ze twee keer de Champions League. Twee seizoenen geleden scoorde Real, vooral dankzij hen 19 keer in de groepsfase. Ook Bayern scoorde dat seizoen 19 keer in de poulefase. Dat was voornamelijk te danken aan het dodelijke duo Lewandowski-Müller, oftewel MULEWA.

