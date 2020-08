Mbappé traint weer mee bij PSG en lijkt alsnog klaar voor kwartfinale Champions League NVE

11 augustus 2020

12u38 0 Champions League Net op tijd. Paris Saint-Germain lijkt morgen tegen Atalanta dan toch te kunnen rekenen op de diensten van Kylian Mbappé (21). De ster leek aanvankelijk niet fit te geraken, maar vandaag duiken toch beelden op van de Fransman op het trainingsveld.



Eerder was al bekend dat Kylian Mbappé deel uitmaakte van de selectie van Paris Saint-Germain die naar Portugal vertrok voor het vervolg van de Champions League. Of hij ook daadwerkelijk zou spelen, was nog maar de vraag. De aanvaller viel ruim twee weken geleden uit in de finale van de Franse beker tegen Saint-Étienne na een harde schop van Loïc Perrin. De Franse krant L’Équipe noemde het toen “een mirakel” als hij alsnog fit zou geraken voor de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta.

Paris Saint-Germain dacht eerst dat Mbappé zeker drie weken nodig zou hebben om te herstellen, maar het lijkt sneller te gaan dan gedacht. Vandaag stond het Franse wonderkind weer op het trainingsveld met zijn ploegmaats. PSG speelt morgen in Lissabon in de kwartfinales van de Champions League tegen het Atalanta Bergamo van Timothy Castagne. Lukt het Mbappé om PSG voor het eerst sinds 1995 naar de halve finales van de Champions League te loodsen?

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de ingreep van Perrin:



