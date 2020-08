Mbappé blikt vooruit naar CL-finale: “Hier heb ik altijd van gedroomd” Redactie

22 augustus 2020

23u03 0 Champions League Kylian Mbappé wil zijn missie afmaken. De Franse aanvaller is bij PSG gaan voetballen om die club voor het eerst de titel in de Champions League te bezorgen. “Ik wil geschiedenis schrijven voor het Franse voetbal en zondag heb ik de kans om dat te doen”, sprak de 21-jarige sterspeler aan de vooravond van de finale tegen Bayern München in Lissabon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Parijse club is al jaren onaantastbaar in de Franse competitie met zeven landstitels in de laatste acht jaar. Ondanks dure aankopen is het de club nog niet gelukt furore te maken in de belangrijkste Europese clubcompetitie. “De club heeft de nodige teleurstellingen moeten verwerken in het verleden, maar nu staan we in de finale. Dat toont aan de de club het niet heeft opgegeven”, aldus Mbappé, die zelf in 2017 voor 180 miljoen euro van AS Monaco werd overgenomen.

Mbappé realiseert zich dat Bayern München al elf keer in de finale stond en de Champions League vijf keer won. “Het is een geweldige ploeg, maar als je tot de beste spelers wilt behoren, moet je ook tegen de beste spelers voetballen. Hier heb ik altijd van gedroomd. Het zou prachtig zijn om Bayern te verslaan en die cup te winnen.”

Coach Thomas Tuchel zei dat hij niet van plan is de speelwijze van PSG te veranderen. “Een finale is geen wedstrijd om de boel compleet om te gooien. Het zal niet meevallen de gaatjes in de defensie te vinden, want Bayern heeft heel veel individuele kwaliteiten en de ploeg speelt in een hoog tempo, maar er komen altijd kansen”, aldus de Duitse trainer, die een fitte Marco Verratti kan opstellen, maar waarschijnlijk opnieuw geen beroep kan doen op keeper Keylor Navas.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.