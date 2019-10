Mazzu: “Hopelijk wordt dit de déclic” NQ/YP

“Natuurlijk ben ik blij met dit punt”, opende Genk-coach Felice Mazzu zijn analyse voor de camera’s van Q2. “Het is goed om na onze slechte prestatie tegen Salzburg een punt te pakken in de Champions League. Het is enkel jammer dat we enkele situaties niet beter konden uitspelen in de eerste helft. Er was dan ook nog die grote kans voor Ianis (Hagi) in de tweede helft. Al heeft Napoli in het begin van de wedstrijd er ook grote gekregen. We mogen erg tevreden zijn, maar ik ben het meest fier op wat de ploeg vandaag heeft laten zien op vlak van overtuiging, organisatie en de wil om een goede wedstrijd te spelen. Mentaal zat het goed tot op het einde. Deze match wordt hopelijk een déclic.”

Ook de sfeer in het stadion plezierde de oefenmeester. “Ik denk dat iedereen vol verwachting naar deze wedstrijd toeleefde. Het publiek was aanwezig en de spelers hebben gebracht wat het publiek verwachtte. De goede band die er was met de supporters is het mooiste wat er kon gebeuren voor de spelersgroep. Of de druk er nu af is? Neen, er is altijd druk in Genk. Maar het geeft ons nu wel de kans om nog meer in onszelf te geloven.