Mazzu dag voor Champions League-kraker: “Wat Liverpool zo gevaarlijk maakt? Klopp!” - Salah traint mee bij ‘Reds’ ODBS/KDZ/KTH

22 oktober 2019

14u14 0 Racing Genk De spanning stijgt in de Luminus Arena. De komst van regerend Champions League-winnaar Liverpool morgenavond om 21u (match live te bekijken op Q2 en HLN.be) is dé affiche voor Genk in zijn poule op het kampioenenbal. Mazzu versus Klopp, Samatta versus van Dijk. De Genk-coach op de persconferentie vanmiddag: “Wat Liverpool zo gevaarlijk maakt? Klopp.”

Felice Mazzu is -hoe kan het ook anders- beducht voor het gevaar-Liverpool. Vorig seizoen de beker met de Grote Oren gewonnen, deze jaargang autoritair op kop in de Premier League. Afgelopen zondag pas het eerste puntenverlies, op het veld van Man United (1-1). “In die match speelden ze met vijf achterin, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze morgen ook zo gaan spelen. Wat wij daar tegenover gaan zetten? Dat zal je wel zien. (lacht) We hebben vele opties. Als we spelen met de overtuiging die we ook tegen Napoli toonden, geloof ik erin dat iets mogelijk is. Al vrees ik wel dat Liverpool nog een klasse sterker is. Vooral hun aanvallers zijn zó gevaarlijk. Snelheid, efficiëntie, scorend vermogen... En dan die haast continue hoge press. Alsof Liverpool altijd op de helft van de tegenstander speelt. Al kunnen ze ook plots niet voor voetbal maar voor een diepe bal richting de spitsen kiezen. Daar moeten we op voorbereid zijn.”

Tegen Napoli gekscheerde Mazzu dat hij graag weleens de kauwgom van Ancelotti wil ‘erven’, bij Klopp kiest de Genk-trainer voor de pet van de Duitser. Het ontzag voor zijn collega is alleszins groot. Mazzu, op de vraag wat de grootste kwaliteit van dit Liverpool is: “Klopp.” En of hij toch geen zwakke punten ziet bij de ‘Reds’. “We moeten hopen dat Salah niet meespeelt... dan spelen ze toch een ander soort voetbal.” Vanmiddag trainde Salah alvast mee. Afwachten of hij ook nog effectief op het vliegtuig stapt later op de dag. Er niet bij op de training: Trent Alexander-Arnold en Joel Matip. Ook van Shaqiri geen sprake. Hij heeft opnieuw last van de kuit en herstelt in zijn thuisland Zwitserland.

Voor Aly Samatta was Liverpool in zijn jeugdjaren niet z’n favoriete club. “Dat was Manchester United. Maar nu is, toegegeven, Liverpool zo veel beter.” De Genkse spits uit Tanzania heeft het over een ‘droomwedstrijd’. “Van zo’n matchen droomt haast elke kleine jongen. Zeker ik. Het moment dat je die Champions League-hymne hoort. Ik ga niet zeggen dat ik dan echt kippenvel heb, maar dat is zo speciaal. Je wil later aan zo’n matchen ook gewoon goeie herinneringen overhouden. Daarvoor gaan we álles doen. En dan gaat het ook feest in Tanzania zijn. Ze spreken daar nu al dagenlang over die match. Genk tegen de Champions League-winnaar, Aly tegen de beste verdediger ter wereld (doelt op van Dijk, nvdr). Ze zeggen me dat ik ‘iets’ moet doen tegen hem. Een dribbel ofzo.” Nog beter: een goal. Zoals hij scoorde in Salzburg. Hopelijk voor Genk dan een goal die ertoe doet.

Geen Paintsil in de kern

Felice Mazzu maakte ‘s middags zijn selectie bekend. Daarbij geen grote verrassingen, de landskampioen treedt op volle sterkte aan tegen de titelhouder. In de selectie is geen plaats voor Paintsil, Piotrowski, Adewoye en Screciu. Vukovic en Neto Borges ontbreken door blessures.