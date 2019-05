Matchwinnaar Moura in tranen: “Geen woorden voor” - Alderweireld: "Hebben echt ons hart op het veld gegeven” YP

09 mei 2019

08u34

Bron: Belga 5

Tottenham kroop in Amsterdam door het oog van de naald tegen Ajax, maar plaatste zich wel voor zijn eerste finale in de Champions League. Toby Alderweireld was na afloop in de wolken met de kwalificatie. "Mentaal was het niet gemakkelijk. Als je 2-0 achterkomt, weet je dat je er drie moet maken. Dat we daar in zijn geslaagd, toont de mentale sterkte van deze ploeg. Onze tweede helft was ongelofelijk. Ajax bewees voor de rust dat het een uitstekende ploeg heeft maar wij hebben echt ons hart op het veld gegeven. Ik ben zo trots op dit team", zei de verdediger van de Spurs, die net als Jan Vertonghen de volledige wedstrijd volmaakte tegen zijn ex-ploeg.

Man van de match Lucas Moura “heeft geen woorden” na hattrick

Lucas Moura kroonde zich met drie doelpunten, waaronder een beslissende treffer in de slotseconden, tot held van Tottenham in de halve finale van de Champions League tegen Ajax. “Het is onmogelijk om dit uit te leggen. Al van kindsaf droomde ik ervan de Champions League te spelen, die te winnen en nu krijg ik de kans om de finale te spelen”, reageerde de Braziliaan.

“Ik ben heel tevreden en fier op mijn ploeg”, vervolgde de 26-jarige middenvelder. “Het is onmogelijk om nu uit te leggen welke emoties ik voel. Er zijn geen woorden voor. Iedereen heeft hard gewerkt. Dit is niet mijn verdienste maar van de hele ploeg. In de eerste helft waren we goed maar slikten we twee gemakkelijke goals. Na de pauze hadden we 45 minuten om alles te geven, alsof ons leven ervan afhing. En dat hebben we gedaan. We speelden met veel intensiteit en agressie. Voetbal is ongelofelijk. Alleen deze sport kan je dit geven.”

É IMPOSSÍVEL VOCÊ NÃO SE EMOCIONAR! @LucasMoura7 assistindo à narração do @jorgeiggor após a classificação HISTÓRICA do @SpursOfficial para a final da @ChampionsLeague é para QUEBRAR O TWITTER! 🎙️: @ArthurQuezada #CasaDaChampions pic.twitter.com/uHGXyqQZaO Esporte Interativo(@ Esp_Interativo) link