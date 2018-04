Matchwinnaar Asensio: "Ik doe mijn job, als ik de kans krijg" DPB

25 april 2018

23u42 0 Champions League Een - uiteraard - tevreden Marco Asensio na de overwinning op het veld van Bayern München. De 22-jarige aanvallende middenvelder scoorde de winning goal en een tweede o zo belangrijk uitdoelpunt.

"We wisten dat Bayern een sterke ploeg is en dat ze ons zouden domineren. Dat is bij momenten ook gebeurd, maar we hebben onze kansen op de counter gekregen en gegrepen." Na een missertje van Rafinha, maakte Asensio de match, op aangeven van Lucas Vázquez - netjes dood. "Daar ben ik enorm blij mee, zeker omdat het doelpunt ook bepalend is. Dat doet me veel plezier", aldus Asensio, die bij de rust de geblesseerde Isco kwam vervangen. "Als ik mijn kans krijg, probeer ik mijn job zo goed mogelijk te doen. Dat is vanavond goed gelukt."