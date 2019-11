Mata en Diatta missen Real door dom rood: “Ik moést zo vieren” Jonas Van de Veire in Turkije

27 november 2019

07u10 6 Champions League Gouden punt met een rood randje. In volle extase van de gelijkmaker pakten doelpuntenmaker Krépin Diatta en Clinton Mata allebei een domme tweede gele kaart. Weg Real Madrid.

Een paar seconden compleet weg van de wereld. Je zou voor minder wanneer je net een levensbelangrijke treffer scoort in minuut 92. Alleen: ook wanneer je al een gele kaart achter je naam hebt staan? Krépin Diatta trok zonder nadenken zijn doorweekte shirt uit, Clinton Mata spleet de cornervlag voor het bezoekersvak. Scheidsrechter Ivan Kruzliak kón niet anders dan hen abrupt uit hun roes te halen met een tweede gele kaart.

De tol van de trance. Een halfuur na de feiten beklaagde Mata zich al dat hij de reglementen niet beter kent. “Echt waar, ik wist niet dat je een kaart kon krijgen voor het in twee trappen van de hoekschopvlag. Ach, ik geef toe dat ik in de fout ben gegaan. (zucht) Emoties maken deel uit van het voetbal, maar op zulke momenten moet ik me beter beheersen. Stel je voor dat mijn uitsluiting nog tot een tegengoal had geleid...”

Met negen tegen elf was het niet ondenkbaar geweest. Maar aan dat doemscenario dacht Diatta niet. De Senegalees kon moeilijk wegsteken dat hij die rode kaart er met plezier bijnam na zijn knappe treffer. “Of ik vergeten was dat ik al geel had? (lacht) Nee, hoor. Tijdens het vieren vroeg ik Deli om het met tienen te houden, omdat ik rood zou krijgen. ‘Wat?!’, schrok hij. Het was nodig dat ik op die manier mijn doelpunt vierde. Bij elke bal die ik raakte, begonnen de supporters tegen mij te schreeuwen. Ik wilde hen tonen dat ze mij niet uit mijn evenwicht gebracht hebben. Ik ben mentaal sterk gebleven.”

Clement not amused

Nou, daarover waren de meningen in het Brugse kamp toch verdeeld. Philippe Clement kon namelijk niet lachen dat zijn twee spelers zich op zo’n onvolwassen wijze lieten uitsluiten. “Ik begrijp het niet”, schuddebolde de coach. “Dat zijn net de momenten waarop je kalm moet blijven. Sterk blijven in je hoofd en controle houden over je emoties. Veel ploegen slikken snel een goal nadat ze op voorsprong kwamen. Dit zijn nog jonge spelers die fouten maken. In de toekomst zal het hen ongetwijfeld niet meer overkomen. Ze hebben zichzelf al een zware straf opgelegd. Je droomt ervan om een wedstrijd tegen Real Madrid te spelen.”

Hans Vanaken toonde iets meer begrip voor zijn ploegmaats. “Zeker bij Krépin, omdat hij zo blij was met zijn goal. (lacht) Ik twijfelde eerlijk gezegd of hij al geel had. En dat Clinton die cornervlag in twee trapt... Tjah, zulke dingen kunnen gebeuren als je jezelf een paar seconden niet meer in de hand hebt.” Over twee weken zullen Mata en Diatta ongetwijfeld nog eens nadenken over hun stoten. Je speelt namelijk niet elke dag tegen Real Madrid...