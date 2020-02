Martínez over nieuwe blessure van Eden Hazard: “De hele voetbalwereld is triest. Hij verdient dit niet” GDB/TLB

26 februari 2020

13u20 4 Champions League Bondscoach Roberto Martínez is naar Madrid gereisd voor de Champions League-kraker tussen Real Madrid en Manchester City. De Spanjaard zal er twee Rode Duivels aan het werk zien, Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Eden Hazard is een tijdje out, maar Martínez zal ook zijn aanvoerder proberen te spreken in Madrid. De Spanjaard is door de UEFA gevraagd om vanavond als technisch expert de MVP van de match te kiezen . Voor de microfoon van VTM NIEUWS blikte Martínez al eens vooruit naar de clash op Bernabeu en hij spreekt over de blessure van zijn aanvoerder.

Martinez over blessure van Hazard:

De stressfractuur van Eden Hazard is uiteraard ook voor Martínez slecht nieuws. “We zijn allemaal triest”, zegt Martínez. “Triest, omdat Eden dit niet verdient. Hij kwam aan bij een nieuwe ploeg, mocht beginnen aan een nieuw project en het moest een ongelooflijk jaar worden. Maar hij had al een kleine blessure en nu hadden we nochtans het gevoel dat alles weer in orde was. Maar ook dat is voetbal. Ik denk niet dat nodig is om iets of iemand de schuld te proberen geven. Blessures horen bij de sport, maar natuurlijk is het jammer dat het nu gebeurt.”

“Ik vind dat Eden zich extreem goed aan Real had aangepast. Zijn prestaties waren uitzonderlijk. De hele voetbalwereld is triest, want iedereen wil hem op het veld zien staan. Nu moet Real gewoon de juiste beslissing neemt en wij gaan zoveel mogelijk proberen helpen. Hij zal nu bij zijn club aan zijn herstel moeten werken en we hopen dat hij snel kan terugkeren. Voor Real Madrid, daarna komt de nationale ploeg dan wel. Nu moet hij vooral de juiste hulp krijgen. Bij dit soort blessure is het belangrijk om na te gaan hoe het is kunnen gebeuren, ook met het oog op de toekomst. Hij kan nog 5 of 6 goeie jaren hebben en dat is het enige dat op dit moment van belang is. Richting het EK moeten we nog niet denken. Hij moet de best mogelijke behandeling krijgen, enkel zo kunnen we hem zo snel mogelijk op het veld krijgen. Op dit moment maak ik me helemaal geen zorgen.”

Martinez over Real Madrid - Manchester City:

“Manchester City en Real Madrid zijn twee teams waarvan je kan verwachten dat ze de Champions League winnen”, zegt Martínez. “Daarom is het misschien wel jammer dat één van beide teams uitgeschakeld zal worden. Ik zie ook niet echt een favoriet. City speelde heel goed tegen Leicester City, terwijl Real Madrid het lastig had tegen Levante. Door de blessure van Hazard lijkt er een negatief gevoel te overheersen, maar als ze thuis spelen in de Champions League is Real altijd de te kloppen ploeg. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe Courtois en De Bruyne het zullen doen in zo’n belangrijke match.”

Martínez over Dries Mertens:

“Ik denk dat de blessure die Dries gisteren heeft opgelopen tegen Barcelona geen groot probleem is”, zegt Martínez over Mertens. “In zijn geval moeten we dus vooral aandacht hechten aan zijn prestatie tegen Barcelona. Het was leuk om hem te zien scoren en om hem zo’n hoog niveau te zien spelen, zeker na de blessure die hij gehad heeft. Met Dries komt het wel goed en het wordt ook leuk om hem bezig te zien in de terugmatch tegen Barça. Ik heb echt genoten van de match en van zijn prestatie. Dergelijke matchen zijn heel belangrijk als voorbereiding op een goed EK.”