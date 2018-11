Marouane Fellaini grote held op Old Trafford: Belg knalt Manchester United in slotseconden naar achtste finales Manu Henry

27 november 2018

22u51 2 Manchester United MUN MUN 1 einde 0 YOU YOU BSC Young Boys Champions League Met dank aan Marouane Fellaini. Manchester United beet 90 minuten lang zijn tanden stuk op het bescheiden Young Boys, maar in de ultieme slotseconden verloste Big Fella José Mourinho en Manchester United. De aangever? Invaller Romelu Lukaku. Een cruciaal doelpunt dat de Mancunians naar de knock-outfase van het kampioenenbal loodst.

Minuut 91: een doelpunt van Belgische makelij. De deviatie van Lukaku met het hoofd, gevolgd door de controle en het overhoekse schot van Fellaini. Als een echte killer zowaar. En of het wat losmaakte bij de bonkige middenvelder. Vierend in de armen van zijn coach. Een treffer die United zekerheid verschaft van overwintering in de Champions League.

Want ook met het Zwitserse Young Boys had het nummer zeven uit de Premier League het niet onder de markt. Vooral Rashford toonde zich vaak te onmondig in de zone van de waarheid. Lukaku zag het vanop de bank met lede ogen aan, maar mocht iets voorbij het uur dan toch opdraven. Met de belangrijke assist haalde hij zijn gram.

:soccer: Manchester United vs Young Boys | Fellaini (GOAL) 91' pic.twitter.com/0E8NX6U7Ol D9INE NEXUS(@ D9INE_LEGACY) link

“Het was het ideale moment om te scoren. We hebben positief en aanvallend voetbal laten zien”, vertelde matchwinnaar Marouane Fellaini na afloop. “Of ik hands maakte bij het doelpunt? Nee, ik raakte de bal niet met opzet.” Hoe dan ook toonde de Belg zich van goudwaarde. De briljante reactie van José Mourinho na de winner, sprak boekdelen.

Felli ❤️ pic.twitter.com/wPyY9rpmk8 Manchester United(@ ManUtd) link