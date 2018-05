Marcelo aangeboden bij Anderlecht en Salah in de verkiezingen: wat u moet weten van de 22 protagonisten Wouter Devynck en Jonas Van De Veire

26 mei 2018

15u44 0 Champions League Vanavond barst de Champions League-finale in Kiev in al zijn hevigheid los. Met uiteraard heel wat grote sterren aan de aftrap. Wij verzamelden van elke mogelijke basisspeler de meest interessante weetjes. Wat u moet en mag weten van de 22 protagonisten van Real Madrid en Liverpool.

REAL MADRID

Keylor Navas (31): doelman, Costa Ricaan

Wat u moet weten

Slikte in zijn eerste acht CL-matchen met Real geen tegendoelpunt - een clubrecord. Werd in 2014 betrokken bij een ruildeal met Man United waarbij David de Gea naar Real zou verhuizen. De transfer ging echter niet door omdat de deal pas om 00u02 uur zou zijn afgerond.

Wat u mag weten

Vertoont fysiek erg veel gelijkenissen met de jonge Santiago Bernabéu - de man naar wie het Real-stadion vernoemd is. Volgend jaar komt er een verfilming van zijn carrière in de Spaanse zalen. Zet zich in voor het behoud van de Costa Ricaanse natuur. Eet graag varkensvlees.

Daniel Carvajal (26): rechtsachter, Spanjaard

Wat u moet weten

Trok in 2012 rechtstreeks van Real B naar Leverkusen, maar al na één seizoen werd hij terug naar Madrid gehaald middels een terugkoopclausule. Kroonde zich tot Europees kampioen met de U19 en de U21.

Wat u mag weten

Al van jongsaf fan. Kwam vorig seizoen in opspraak toen hij zijn middelvinger toonde aan Barcelona-supporters. Excuseerde zich nadien wel, maar naar verluidt verplichtte Real hem om dat te doen.

Raphaël Varane (25): centrale verdediger rechts, Fransman

Wat u moet weten

Speelde bij de jeugd van Lens samen met Thorgan Hazard. Thierry Henry, assistent van de Rode Duivels, vergelijkt Varane met Fernando Hierro, voormalig verdediger van Real - ook hij had nauwelijks overtredingen nodig.

Wat u mag weten

Werd in 2010 opgebeld door toenmalig adviseur Zinédine Zidane, die als taak had om Varane voor Real te doen kiezen. De speler haakte evenwel voortijdig in omdat hij zich wilde voorbereiden op zijn examens. Is ambassadeur van 'Make a Wish' in Frankrijk.

Sergio Ramos (32): centrale verdediger links, Spanjaard

Wat u moet weten

Is absoluut recordhouder zowel in Spanje en bij uitbreiding Europa met 173, in de Champions League 38 én bij de nationale ploeg met 21 wat kaarten pakken betreft (geel of rood). In totaal werd hij 279 keer geboekt (dus ook met dubbele gele kaarten).

Wat u mag weten

Bezit een paardenfokkerij in Andalusië. Beoefent diepzeeduiken als hobby en is een grote fan van stierengevechten. Heeft als eerbetoon aan Michael Jackson een tatoeage van de popster op zijn voorarm staan.

Marcelo (30): linksachter, Braziliaan

Wat u moet weten

Werd in 2006 zes maanden voor zijn transfer van Fluminense naar Real tevergeefs aangeboden bij... Anderlecht. Scoorde bij zijn debuut voor de nationale ploeg in een 0-2-overwinning tegen Wales op White Hart Lane.

Wat u mag weten

Draagt elk doelpunt op aan zijn grootvader Pedro. Toen Marcelo tijdens zijn tienerjaren - door financiële problemen thuis - aan stoppen dacht, zorgde zijn opa voor het nodige kapitaal om toch door te gaan.

Carlos Henrique Casemiro (26): verdedigende middenvelder, Braziliaan

Wat u moet weten

Eén van de spelers die ondertussen al drie Champions League-zeges op zijn naam staan heeft. Viel in 2014 bij de winst tegen Atlético in laatste instantie uit de wedstrijdkern, maar was de twee voorbije finales wél basisspeler.

Wat u mag weten

Arriveerde in 2012 op uitleenbasis in Madrid met de melding dat hij zes maanden had om het bestuur te overtuigen bij het tweede elftal. Heeft geluidsboxen in de vorm van het Santiago Bernabéu-stadion.

Luka Modric (32): rechtsmidden, Kroaat

Wat u moet weten

Werd in 2012 na een moeilijk debuutjaar de grootste floptransfer van Real genoemd. Groeide in de seizoenen daarna echter uit tot een vaste waarde. Enkel blessures zorgden ervoor dat hij niet zowat élke match in de basis stond.

Wat u mag weten

Voor zijn overgang naar Tottenham toonde ook aartsrivaal Barcelona concrete interesse. Geluksbrenger van Kroatië. Telkens als hij scoort, pakt zijn nationale ploeg minstens een punt: tien overwinningen, één gelijkspel.

Toni Kroos (28): linksmidden, Duitser

Wat u moet weten

Sprak toen hij in 2014 naar Real kwam de gevleugelde woorden: "Ik heb nog lang niet genoeg prijzen. Mijn belangrijkste doel is nu om die te winnen met Real." Verzamelde sindsdien 3 WK voor clubs, 2 Champions Leagues, 2 Europese Supercups, 1 Spaanse Supercup en 1 Spaanse titel.

Wat u mag weten

Zette vorig jaar rond Nieuwjaar Brazilië op stelten met een venijnige tweet, waarbij hij in ‘Happy 2017’ de getallen 1 en 7 verving door een Braziliaanse en een Duitse vlag, een verwijzing naar de 1-7-winst van Duitsland tegen Brazilië op het WK 2014.

Lucas Vázquez (26): rechterflankspeler, Spanjaard

Wat u moet weten

Mocht in 2014 vertrekken bij Real, wegens niet goed genoeg. Maakte vervolgens zijn debuut in de Primera División bij Espanyol. Deed het daar zo goed dat Real al na één seizoen gebruik maakte van de terugkoopclausule in zijn contract.

Wat u mag weten

Werd zonder enige interlandervaring opgenomen in de Spaanse selectie voor het EK 2016. Kwam in dat EK niet in actie in de groepsfase, wel als invaller in de achtste finale tegen Italië. Daarin werd Spanje meteen uitgeschakeld.

Kraim Benzema (30): aanvaller, Fransman

Wat u moet weten

Wordt na de videoafpersingsaffaire met zijn ploegmaat bij de nationale ploeg Mathieu Valbuena, nog altijd gebannen als international. Mist zo na het EK 2016 in eigen land, deze zomer nu ook het WK 2018.

Wat u mag weten

Mag zichzelf een vriend noemen van Frans president Macron, die hij leerde kennen toen hij nog bij Lyon speelde. Werd vorig jaar door Lewandowski de tweede beste spits ter wereld genoemd. De Pool zette zichzelf op één.

Cristiano Ronaldo (33): aanvaller, Portugees

Wat u moet weten

Weinig prijzen of records die de Portugees nog niet gewonnen heeft. Pakte eind vorig jaar zijn vijfde Gouden Bal, evenveel als de grote rivaal Messi. Mits winst in de finale kan hij een optie nemen op een uniek zesde exemplaar.

Wat u mag weten

Werd bij Sporting Lissabon op zijn 16de door ex-Standardcoach László Bölöni van de jeugd naar het eerste elftal overgeheveld, omdat de Roemeen onder de indruk was van diens dribbelkunsten.

LIVERPOOL

Loris Karius (24): doelman, Duitser

Wat u moet weten

Kreeg begin 2018 definitief de voorkeur op Mignolet. Nochtans niet onbesproken, want flatert regelmatig. Al zit er beterschap in zijn prestaties sinds de komst van Van Dijk.

Wat u mag weten

Kan gratis naar de concerten van Justin Bieber. De twee geraakten bevriend op vakantie in Miami, nadat de Canadese popster de doelman complimenten gaf over zijn tattoos. Appt ook met Mario Balottelli, die hij nog kent van zijn periode bij City.

Trent Alexander-Arnold (19): rechtsachter, Engelsman

Wat u moet weten

Jeugdproduct dat tijdens zijn Champions League-debuut tegen Hoffenheim meteen een geweldige vrijschop scoorde. Beschikt naast een uitstekende traptechniek ook over een geweldige passing.

Wat u mag weten

Zijn grootmoeder was het eerste liefje van Sir Alex Ferguson. Verzot op schaken. Speelt het uren met ploegmaat Woodburn tijdens trips naar uitwedstrijden. Verricht al jaren liefdadigheidswerk in zijn vrije tijd.

Dejan Lovren (28): centrale verdediger, Kroaat

Wat u moet weten

Vaak vervloekt door Anfield, omdat hij al veel knullige tegengoals op zijn conto heeft. Evenmin de snelste, wel sterk in de lucht. Leidersfiguur in de kleedkamer van de Reds.

Wat u mag weten

Vluchtte met zijn familie als driejarige weg van de Bosnische oorlog. Kreeg in Duitsland geen asiel en settelde dan maar in Kroatië. Schreef op zijn 12de op de onderkant van zijn bureau: "Ooit word ik één van de beste verdedigers ter wereld."

Virgil Van Dijk (26): centrale verdediger, Nederlander

Wat u moet weten

Werd na een heuse transfersoap de duurste verdediger ooit (84 miljoen euro). Elegante krachtpatser met goede voeten. Stond vroeger bekend om zijn concentratieverlies, maar nu mentaal ijzersterk.

Wat u mag weten

In zijn periode bij Groningen aan de dood ontsnapt. Pas na een tweede bezoek aan de spoedafdeling constateerde men een vergevorderde buikvliesontsteking en niervergiftiging.

Andrew Robertson (24): linksachter, Schot

Wat u moet weten

De betrouwbare linksachter waar Liverpool al lang naar zocht. Een beetje onverhoopt, want weggeplukt bij degradant Hull City. Kwam in de ploeg door de blessure van Moreno. Een tomeloze inzet.

Wat u mag weten

"Het leven is waardeloos op deze leeftijd zonder geld #JobNodig", tweette Robertson in 2012 als speler bij de Schotse derdeklasser Queen’s Park. Zes jaar later staat hij in de Champions League-finale. Een modern sprookje.

Georgino Wijnaldum (27): verdedigende middenvelder, Nederlander

Wat u moet weten

Maakte op 8 april 2007 met Feyenoord zijn Eredivisiedebuut tegen FC Groningen. Met 16 jaar en 148 dagen werd hij officieel de jongste debutant ooit van Feyenoord. Scoorde bij zijn interlanddebuut tegen San Marino al na vier minuten.

Wat u mag weten

Deed niets liever dan turnen in zijn jeugd. "Maar oma vond die achterwaartse salto’s te gevaarlijk." Zij was diegene die Wijnaldum opvoedde na een breuk tussen zijn moeder en stiefvader. Bedankte haar in tranen nadat hij de Nederlandse Gouden Schoen won.

James Milner (32): centrale middenvelder, Engelsman

Wat u moet weten

Vaak onderschat. Flitst niet zoals de jongens rond hem, maar knapt het vuile werk op en zorgt voor leiderschap en ervaring. Brak dit seizoen verrassing het record van meeste assists (9) in Champions League.

Wat u mag weten

Draagt de stempel ‘saai’ met zich mee door zijn droge antwoorden tijdens interviews. Heeft nochtans gevoel voor humor. Na een owngoal via zijn gezicht in de halve finale tegen AS Roma tweette hij: "Weet iemand hoe je het Champions League-logo van je gezicht krijgt?"

Jordan Henderson (27): centrale middenvelder, Engelsman

Wat u moet weten

Toonde karakter en persoonlijkheid door in 2012 een transfer naar Fulham te weigeren. Toen trainer Brendan Rodgers hem dat meedeelde, was hij zelfs geschockeerd. Bleef daarna altijd vaste waarde en is ondertussen zelfs kapitein.

Wat u mag weten

Geboren in Sunderland en daar de hele jeugdwerking doorlopen. Is altijd fan gebleven. Werd tijdens de 2014 League Cup-finale gespot tussen de Sunderland-fans, ondanks dat hij toen al bij Liverpool speelde.

Mohamed Salah (25): rechter flankaanvaller, Egyptenaar

Wat u moet weten

De sensatie van het voorbije voetbalseizoen. Scoorde dit seizoen al 44 doelpunten. Uitgeroepen tot ‘Speler van het Jaar’ in de Premier League. Volgens sommigen zelfs kandidaat Gouden Bal.

Wat u mag weten

Kreeg 1 miljoen (ongeldige) stemmen bij de Egyptische presidentsverkiezingen. Figureerde in een anti-drugscampagne, waardoor de afkicklijn 400% meer oproepen kreeg. Een telefoonmaatschappij lanceerde zelfs een actie: bij elke goal mogen abonnees 11 (zijn rugnummer) minuten gratis bellen.

Roberto Firmino (26): diepe spits, Braziliaan

Wat u moet weten

Wordt wel eens de belangrijkste speler van Liverpool genoemd vanwege zijn rol in het pressing-systeem van Klopp: "Als hij de bal verliest, vecht hij om hem terug te winnen. Desnoods tot tweemaal toe. Hij lijkt de motor van mijn ploeg."

Wat u mag weten

Op zijn 17de uitgenodigd door Marseille voor een proefperiode. Maar werd tijdens een tussenstop in Madrid teruggestuurd naar Brazilië door de Spaanse deportatiedienst. Geraakte een maand later toch in Frankrijk, maar l’OM vond de transfersom van 1 miljoen te hoog.

Sadio Mané (26): linker flankaanvaller, Senegalees

Wat u moet weten

Eigende zich in 2015, toen hij nog bij Southampton speelde, het record toe van de snelste hattrick ooit in de Premier League. Scoorde in de 6-1-overwinning tegen Aston Villa drie keer in amper 176 seconden.

Wat u mag weten

Stuurde 300 Liverpool-shirts naar zijn geboortedorp Bambali voor de finale. Trok op zijn 15de naar hoofdstad Dakar om er – op versleten schoenen – te testen bij een academie. Kon iedereen meteen overtuigen.