Exclusief voor abonnees Marc Degryse: “Uit deze ervaring kunnen ze bij Genk hun voordeel halen” Marc Degryse

24 oktober 2019

00u04 0

Onze huisanalist Marc Degryse volgde Genk-Liverpool in het stadion. Lees hieronder zijn analyse:

“Net als Club Brugge dinsdag stootte ­Racing Genk op een ploeg die gewoon een klasse sterker is. Maar dat is geen schande en mag het Genkse vertrouwen niet aantasten. Genk mag zich zelfs optrekken aan de verdienstelijke eerste helft die het speelde. Uit deze ervaring kunnen ze straks hun voordeel halen in de competitie.”

“Als je na een dikke minuut al 0-1 achter komt, heb je natuurlijk een hoge berg te beklimmen. Die snelle tegentreffer kwam er toch iets te makkelijk. Niet alleen Coucke, maar ook Berge zag er in die fase niet helemaal lekker uit. Om dan terug te vechten tegen een tegenstander met zo’n grote naam moet je mentaal sterk staan. Ik moet wel zeggen dat Genk in het vervolg van de eerste helft de nodige veerkracht toonde.”

