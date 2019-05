Marc Degryse over hét moment van de match: “Je ziet dingen die gewoon niet voor waar mogelijk zijn” DMM

07 mei 2019

23u25

Champions League Een magische avond op Anfield Road. Het kostte Barcelona de kop in de strijd om de Champions League-finale. Sleutelmoment was de razendsnelle en geïmproviseerde corner van Trent Alexander-Arnold waardoor Divock Origi Liverpool naar het delirium kon trappen.

Een tikje tegen de bal. Origi duwt het leer geruisloos buiten de lijnen. Kort daarop snel oogcontact tussen Shaqiri en Alexander-Arnold. En dan plots. Een ingeving van het moment. De rechtsback van Liverpool brengt de bal bliksemsnel voor de kooi, waar Origi tussen een nest slapende Barcelona-verdedigers net op tijd reageert om de 4-0 binnen te leggen. Het doelpunt van de kwalificatie is een feit. Anfield realiseert dat het getuige is van een ongelofelijk voetbalmoment.

Anfield trouwens niet alleen, want ook Marc Degryse kon zijn bewondering voor hét moment van de wedstrijd niet wegsteken. “Je ziet dingen die niet voor waar mogelijk zijn”, begon onze HLN-analist in de studio van VIER. “Liverpool deed het van in het begin van de wedstrijd goed. Ze pakten de juiste momenten om Barcelona helemaal dood te knijpen. Dat moment van Alexander-Arnold? Hij ziet dat ze slapen. Alba en Pique hebben door dat het gaat gebeuren, wanneer Origi de bal buiten trapt, maar ze beseffen het te laat.”

Een stukje improvisatie op hoog niveau weet Degryse. “Maar om het daar te doen op dat moment, dat is onwaarschijnlijk.”