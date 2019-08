Mannaert: “Er komt nog een defensieve middenvelder. Maar Wanyama niet enige piste” NQ/TLB

29 augustus 2019

Ook bij het bestuur van Club Brugge werd de CL-loting op gejuich onthaald. CEO Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe reageerden vanuit Monaco allebei voor de microfoon van VTM Nieuws. “Sportief wordt het zeer moeilijk, maar de affiches zijn fantastisch”, aldus Mannaert. “Ik denk dat we volop zullen moeten gaan voor die derde plaats en de overwintering in de Europa League.

Betekent de kwalificatie voor de Champions League - en vooral de bijbehorende miljoenen - dat Club nog zal toeslaan op de transfermarkt? “Niet speciaal”, zegt Mannaert. “Je kan je transferbeleid daar niet op afstellen. Na het vertrek van Nakamba en Amrabat zullen we nog een defensieve middenvelder aantrekken. Dat is op dit moment de prioriteit. Als er dan verder niemand meer vertrekt, dan zal het daarbij blijven. Tenzij er zich nog een onverwachte opportuniteit voordoet.” Mannaert gaat ook nog even in op het dossier-Wanyama. Bekijk zijn volledige reactie bovenaan dit artikel.

Voorzitter Bart Verhaeghe over loting: