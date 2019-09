Mannaert blikt vlak voor de match nog even vooruit: “In het begin van een campagne is het nooit van moéten” Redactie

18 september 2019

“Galatasaray is de club waarmee we moeten strijden voor de derde plek, én dit is een thuiswedstrijd, maar in het begin van een campagne is het nooit van moéten”, zegt Club Brugge-manager Vincent Mannaert voor de opener van de Champions League. “Maar we willen wel absoluut winnen vanavond.” Mannaert kwam ook even terug op de blamage voor Racing Genk. “Het is ons daar ook overkomen. Salzburg is een fantastisch elftal. Genk was niet top, laat ons hopen dat wij dat wel zijn.”