Manchester City verslaat Hoffenheim ondanks karrenvracht aan kansen slechts met het kleinste verschil

12 december 2018

22u54 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 TSG TSG TSG 1899 Hoffenheim Champions League Opdracht volbracht voor Manchester City. In het eigen Etihad boog het een 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Dat de score niet hoger opliep, was vooral aan Hoffenheim-doelman Baumann te danken.

Ook vanavond geen Vincent Kompany tussen de elf starters. Tegen het nummer zeven uit de Bundesliga moest de Rode Duivel vrede nemen met een invalbeurt van vijf minuutjes. Vanuit de dug-out zag onze landgenoot hoe zijn team op het kwartier -net als in Hoffenheim- op achterstand kwam. Laporte beging een strafschopovertreding, man in vorm Kramaric faalde niet vanop elf meter. De Kroatische international scoorde nu al zeven matchen op rij voor zijn club – alle competities samen. Het sein voor City om een versnelling hoger te schakelen. Jesus trof met een kopslag de paal. Stones was even later, ook al met het hoofd, hetzelfde lot beschoren. Hoffenheim kreunde, maar bleef overeind. Tót Sané in de slotseconden iets heerlijk uit de sloffen toverde. Met een penseelstreek vanop vrije trap gaf hij doelman Baumann geen schijn van kans. City op slag van rust langszij (1-1).

Leroy Sane just scored this banger. What an amazing free-kick 😍 pic.twitter.com/jRV6flcyMH World Cup(@ FlFAWC2018) link

City voerde de druk op in de beginfase na rust. Laporte, Jesus en Bernardo Silva stuitten op Baumann -wat keepte die doelman een uitstekende match- maar op het uur was het toch prijs. Sterling bediende Sané, die vanuit een scherpe hoek raak trof. 2-1, City op en over Hoffenheim. De score had nadien nog een pak hoger kunnen oplopen. Het vizier stond echter niet op scherp vanavond. De mannen van Guardiola eindigen zo als groepswinnaar, voor Hoffenheim zit het Europese seizoen erop.