Manchester City mag komende twee seizoenen geen Champions League spelen na overtredingen op Financial Fair Play

14 februari 2020

19u35 30 Champions League Serieuze bom in het internationale voetbal. De UEFA heeft Manchester City voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022 uitgesloten van Europees voetbal. Het team van Kevin De Bruyne wordt door de financiële controlekamer van de UEFA gestraft, omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels van de Financial Fair Play. City krijgt daarnaast een boete van 30 miljoen euro.

Manchester City toont zich in een eerste reactie teleurgesteld, maar niet verrast. De Engelse club gaf ook aan beroep te zullen aantekenen bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne.

Sinds maart vorig jaar voert de financiële controlecommissie van de UEFA, onder leiding van voormalig premier Yves Leterme, een onderzoek naar de club, na publicaties in de media op basis van Football Leaks. Onder meer zou de Engelse kampioen in 2013 met de cijfers van sponsorcontracten gesjoemeld hebben om een verlies van 11,5 miljoen euro in te dekken. Een jaar later zou de club de manager van een minderjarige speler (de toen 14-jarige Jadon Sancho, die inmiddels bij Borussia Dortmund zit) 235.000 euro betaald hebben. Dankzij Football Leaks kwam ook aan het licht dat Abu Dhabi - de club is sinds 2008 in handen van de familie van de emir - in zeven jaar tijd via overgewaardeerde sponsorcontracten een fortuin in City zou gepompt hebben.

In 2014 veroordeelde de UEFA Manchester City al eens voor inbreuken op de Financial Fair Play. Het kostte de club van Kevin De Bruyne toen 57 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voorwaardelijk. Bovendien moest de club in de Champions League 2014-2015 met een beperkte selectie aantreden.

Dit voorjaar speelt Manchester City nog voor het zevende seizoen op rij mee in de knock-outfase van de Champions League. Real Madrid is in de achtste finales de tegenstander. Hun beste resultaat tot dusver was een halve finale in het seizoen 2015-2016. Vorig jaar was Tottenham in de kwartfinales te sterk.

