Manchester City maakt tot twee keer toe achterstand ongedaan en is zeker van overwintering op kampioenenbal

27 november 2018

22u50 1 Olympique Lyon LYO LYO 2 einde 2 MCI MCI Manchester City Champions League Manchester City verzekerde zich vanavond van overwintering op het kampioenenbal. De ‘Citizens’, met Kompany gekluisterd aan de bank, maakten tegen het nummer twee uit de Franse Ligue 1 tot twee keer toe een achterstand ongedaan (2-2). Doordat Shakhtar Donetsk op de valreep de volle buit pakte in Hoffenheim, is Lyon nog niet zeker van een plek bij de laatste zestien.

Dat Manchester City bij de rust niét op achterstand stond, had het aan de voetbalgoden te danken. En aan een inefficiënte Maxwel Cornet. De Franse Ivoriaan worstelde voor een leeg doel met de bal. Op het halfuur, was dat. Op slag van rust trof de aanvaller nog de dwarsligger. Manchester City, dat in zijn laatste 26 matchen in alle competities samen slechts één keertje verloor – uitgerekend tegen Lyon (1-2) – stelde daar nauwelijks iets tegenover. Credits naar een sterk Lyon. Moet gezegd.

Waar Cornet voor de rust ‘malchance’ kende, deed hij na rust het Groupama Stadium daveren. En hoe. Een penseelstreek in de verste hoek. 1-0 Lyon, een op dat moment dik verdiende voorsprong. Maar dan schoot City toch wakker. Doelman Lopez voorkwam met een kattenpoot een vliegensvlugge gelijkmaker na een kopslag van Agüero, maar iets voorbij het uur was het toch prijs. Na een standaardfase kreeg Laporte kreeg het leder met een gelukje voor zijn knikker: 1-1. De voorbode van een spektakelrijk slot. Tien minuten voor affluiten was het opnieuw Cornet die toesloeg – oog in oog met Ederson werkte hij koeltjes af. Maar opniéuw was het feestje van korte duur. Agüero tekende, ook al op een standaardfase én met het hoofd, voor het slotakkoord: 2-2.