Manchester City en Barcelona sturen scout naar Jan Breydel

28 augustus 2019

Met 35 zijn ze. De scouts van veelal Europese topclubs, die vanavond afzakken naar Olympia. Onder hen enkele mooie namen. Zo worden én Manchester City, én Manchester United én FC Barcelona vanavond vertegenwoordigd op de hoofdtribune van het Jan Breydelstadion. Naast die topclubs stuurt ook de helft van de Bundesliga een mannetje naar Brugge, waar onder meer de gegeerde Dennis en Diatta in het oog zullen worden gehouden.

Verder uit de Premier League zijn ook Brighton and Hove, Southampton, Crystal Palace en Wolverhampton aanwezig. Club Brugge wil in principe geen basisspelers meer van de hand doen, toch is het niet uitgesloten dat er tijdens de laatste dagen van de zomermercato alsnog een aanlokkelijk bod uit het faxtoestel rolt. Zondag tegen Racing Genk komt onder anderen Manchester United opnieuw een kijkje nemen. Hun scout krijgt dan het gezelschap van onder meer Villarreal, Sevilla, Everton, Norwich, Watford en opnieuw Southampton.