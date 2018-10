Man United in crisis ontvangt Valencia van Batshuayi, Real zonder Courtois aan de slag bij CSKA Moskou TTV

02 oktober 2018

16u22 0 Champions League Volop actie vanavond in vier poules in de Champions League. Manchester United, in crisis, kijkt op Old Trafford het Valencia van Michy Batshuayi in de ogen. Vincent Kompany gaat met stadsgenoot City op bezoek bij Hoffenheim. Met Bayern München - Ajax staat een klassieker uit de oude doos op het programma. Real Madrid, met Thibaut Courtois op de bank, neemt het in Moskou op tegen CSKA. Juventus, zonder de geschorste Ronaldo, ontvangt het Zwitserse Young Boys.

Groep E

AEK Athene - Benfica Lissabon

Twee clubs die op zoek gaan naar hun eerste punten in groep E. Bij AEK denkt men terug aan de Champions League-zege tegen AC Milan van twaalf jaar geleden (1-0), de laatste ooit op het kampioenenbal. Bij Benfica rekent men op de man in vorm Rafa om de crisis te bezweren. De EK-winnaar in 2016 scoorde donderdag nog twee keer in het competitieduel tegen Chaves (2-2).

Bayern München - Ajax Amsterdam

Na 14 jaar zonder onderlinge confrontaties kijken de twee voormalige Champions League-winnaars elkaar nog eens in de ogen. Een belangrijke match voor Bayern, dat afgelopen weekend verloor van Hertha, en Ajax, dat na de 3-0-zege tegen AEK Athene een resultaat hoopt te boeken met het oog op kwalificatie voor de tweede ronde. Bij Ajax is het uitkijken naar toptalent Mathijs de Ligt, die niet alleen de interesse van FC Barcelona geniet, maar ook die van ...Bayern. Een ander jeugdig talent dat in Europa nadrukkelijk gevolgd wordt, is er niet bij. Frenkie de Jong blesseerde zich afgelopen weekend in Sittard en reisde niet mee naar München. De Ajaxfans vierden gisteren al op het Oktoberfest, hopelijk kunnen zij ook vanavond feesten in de Allianz Arena.

Groep F

Hoffenheim - Manchester City

Kan Manchester City zich herpakken na de uitschuiver thuis tegen Lyon? Dat is de grote vraag in de aanloop naar de allereerste thuismatch van Hoffenheim ooit (lees er HIER meer over) in de Champions League: "Misschien moeten we eerst afzien in de poulefase om later het toernooi te kunnen winnen", wist Pep Guardiola gisteren. Veel foutjes kan City zich evenwel niet meer permitteren. Nog steeds geen De Bruyne bij de Citizens, al heeft de Rode Duivel de training wel hervat. Guardiola ziet vanavond Hoffenheim-coach Julian Nagelsmann terug, met wie hij destijds als coach van Bayern non-stop sms-verkeer had.

Olympique Lyon - Shakhtar Donetsk

Lyon wil bevestigen na de goeie zege op Manchester City, maar moet vanavond wel zonder supporters en achter gesloten deuren op zoek naar een tweede poulezege tegen Shakhtar Donetsk. Lyon-coach Bruno Génésio wil roteren en laat onder andere Memphis Depay aan de kant: "Shakhtar is een heel technische ploeg. Ze spelen een beetje zoals FC Barcelona", liet de coach noteren in de aanloop van de wedstrijd.

Groep G

CSKA Moskou - Real Madrid

Geen Thibaut Courtois bij Real Madrid vanavond. De Rode Duivel krijgt na zijn goeie prestatie tegen Atlético rust en wordt opnieuw vervangen door Keylor Navas. Ook Sergio Ramos krijgt rust en bleef net als Bale, Isco en Marcelo achter in Madrid. In Rusland hoopt men op een resultaat tegen Madrid. Van alle Europese grootmachten presteerde de 'Koninklijke' het slechtst op Russische bodem. Van de twintig gespeelde duels won het er niet eens de helft.

AS Roma - Viktoria Plzen

Roma gaat op zoek naar eerherstel na de 3-0-nederlaag op de openingsspeeldag in Madrid. Tegen Plzen rekent men bij de 'giallorossi' op Edin Dzeko, die al zes matchen droog staat. Roma hoeft niet te wanhopen, want Dzeko scoorde in het verleden al zes keer tegen de Tsjechische club. Dat deed hij voor het eerst in 2006 in het shirt van Teplice, twee keer voor Man City en drie keer voor Roma in 2015. Plzen pakte op de eerste speeldag al een punt tegen CSKA en hoopt dat vanavond ook te doen in Rome.

Groep H

Juventus - Young Boys Bern

De 'Oude Dame' tegen de Young Boys. Geen Ronaldo bij Juventus vanavond. 'CR7' zit een schorsing uit nadat hij twee weken geleden een rode kaart kreeg tegen Valencia. Juve-coach Allegri bevestigde gisteren al dat Dybala en Mandzukic aan de aftrap verschijnen, terwijl hij Chiellini en Cancelo normaal gezien rust geeft.

Manchester United - Valencia

Het is uitkijken naar het duel tussen Romelu Lukaku en Michy Batshuayi, sinds deze zomer op huurbasis in dienst van Valencia. Afwachten of hij straks het Valenciaanse publiek achter zich krijgt, nadat enkele van zijn uitspraken in The Times voor ophef zorgden. Zo werd 'Ik ben niet van plan om definitief bij Valencia te blijven' geïnterpreteerd als 'Ik wil hier zo snel mogelijk weg'. Lukaku en Man United hebben andere zorgen. Na de uitschakeling in de League Cup tegen Derby County en de nederlaag tegen West Ham verkeert United opnieuw in crisis. Voor Antonio Valencia wordt het een speciale wedstrijd. Voor het eerst in dienst van Man United speelt hij tegen de club die dezelfde naam draagt als de zijne.