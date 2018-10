Man. United blijft in hetzelfde bedje ziek: Lukaku en co bijten ook tanden stuk op Batshuayi en Valencia Thomas Lissens

02 oktober 2018

22u58 1 Manchester United MUN MUN 0 einde 0 VAL VAL Valencia CF Champions League Op de tweede speeldag van de groepsfase in de Champions League heeft Manchester United op eigen veld gelijkgespeeld tegen Valencia. Romelu Lukaku, Marouane Fellaini en Michy Batshuayi startten allemaal in de basis op Old Trafford, maar ook zij konden de fans niet trakteren op goals. Door het gelijkspel is Juventus, dat eerder vanavond won tegen Young Boys, alleen leider in groep H. United is tweede met vier punten.

Manchester United moest reageren na de nederlaag van afgelopen weekend tegen West Ham en dat probeerden de mannen van Mourinho wel te doen in de openingsfase. De Engelsen toonden meteen initiatief, maar dat vonden de bezoekers niet heel erg. De Spanjaarden loerden maar wat graag op de tegenaanval, met de snelheid van Batshuayi en Rodrigo als wapen. Valencia kreeg ook de beste kansen, maar Guedes en Rodrigo konden De Gea niet verschalken. Aan de overkant knalde Rashford naast.

De mensen die een peperduur kaartje op de kop hadden kunnen tikken werden daarna niet bepaald verwend. Ze kregen veel strijd te zien, dat wel. Maar echte kansen of knappe acties waren zeldzaam. Batshuayi probeerde zijn stempel wel te drukken, maar United hield de Spanjaarden ver van doel. Bij de thuisploeg konden Fellaini en Lukaku zich amper tonen. Met een zwakke borstpass gaf Fellaini zelfs bijna een prima kans weg. De 0-0-ruststand was logisch.

Na de pauze konden beide teams dan toch enkele kansen bij elkaar voetballen. Eerst krulde de bedrijvige Guedes naast en ManU reageerde via Pogba. De Fransman zag zijn prima kans afgeblokt en ook Rashford zag zijn pegel sterven op de dij van Kondogbia - prima stofzuiger. De kans van de wereldkampioen luidde een betere periode van de thuisploeg in, zonder dat het tot enorme kansen kwam in het 'Theatre of Dreams'. Een vrijschop van Pogba of een voorzet richting Fellaini: daar moesten de fans het mee doen. Tussendoor knalde Batshuayi een kans van dichtbij over.

't Was de laatste actie van 'Batsman', die na 73 naar de kant ging. De kans is klein dat het er iets mee te maken had, maar na de exit van de Belg, voerde United de druk op. Lukaku kon krullen naar de verste hoek, maar Neto hield hem van de 1-0. Ook enkele minuten later had 'Big Rom' pech met zijn afwerking. Dat was nadien ook het geval voor Rashford, die op de lat krulde, en de ingevallen Martial. Valencia had het moeilijk in de slotfase, maar sleepte uiteindelijk dus toch een belangrijk puntje uit de brand. United kon zo voor de vierde keer op rij niet winnen op eigen veld. Het is van eind 2015 onder Louis van Gaal geleden dat de Engelse grootmacht nog zo'n negatieve reeks neerzette.