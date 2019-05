Madrid overspoeld door Engelse voetbalfans LDW

31 mei 2019

15u33 0 Champions League In Madrid wordt morgen de finale van de UEFA Champions League gespeeld. Tottenham en Liverpool zullen strijden om de beker. Maar de Spaanse hoofdstad houdt haar hart al vast voor de Engelse fans. Elke ploeg heeft 16.000 tickets gekregen voor de supporters, maar er worden 80.000 Engelsen verwacht. De veiligheidsdiensten zetten zich schrap.

Op vier pleinen in Madrid wordt het ‘UEFA Football Fan Fest’ georganiseerd. Hordes dronken Engelse fans bereiden zich er nu al voor op de finale van morgen. Het brengt leven in de stad, en de lokale horeca vaart er wel bij. Maar er is ook grote ongerustheid: er worden morgenavond tot 80.000 Engelsen verwacht, en die dreigen de lokale bars en pleinen te overspoelen.

De Spaanse overheid zet 4.700 veiligheidsmensen in: meer dan ze ooit al voor een sportevenement hebben ingezet. De ogen van de hele wereld staan dan ook op Madrid want de finale is de meest bekeken jaarlijkse sportwedstrijd met 380 miljoen kijkers in meer dan 200 landen.