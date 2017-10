Maar liefst 13 doelpunten in groep E, Tielemans onderuit tegen Besiktas 22u54 0 Photo News Champions League Liverpool en Spartak Moskou hebben in groep E hun fans verwend. 'The Reds' gingen met maar liefst 0-7 winnen op het veld van het Sloveense Maribor, terwijl Spartak in eigen huis Sevilla wegspeelde: 5-1. In groep G moesten Monaco en Tielemans de duimen leggen tegen Besiktas, terwijl RB Leipzig tegen Porto zijn eerste zege ooit in de Champions League pakte.

Groep E

Het Ljudski-stadion zag een karrenvracht aan doelpunten, helaas voor de eigen aanhang voor het verkeerde team. Tijdens de koffiepauze hadden de manschappen van Jurgen Klopp - zonder Mignolet - hun schaapjes al op het droge. 0-4. Na rust dikte Liverpool de voorsprong nog aan. Met 0-7 schrijven 'The Reds' geschiedenis, het is namelijk de grootste uitzege voor een Engelse club op het kampioenenbal.

Ook in dat andere duel in de groep, Spartak Moskou - Sevilla, werd gescoord bij de vleet. Met twee doelpunten en twee assists was Quincy Promes de grote man bij de thuisploeg. Sevilla kreeg een pak slaag en keert met een 5-1-nederlaag huiswaarts.

Liverpool staat eerste met vijf punten, net als Spartak. Sevilla heeft er vier en Maribor één.

Groep G

Monaco-coach Jardim had een plekje in zijn basiself voor Youri Tielemans. Onze 20-jarige landgenoot zag hoe Falcao de thuisploeg op voorsprong bracht, maar Tosun vier minuten later alweer de bordjes in evenwicht schoot. Diezelfde Tosun zorgde in het tweede bedrijf voor de 1-2-eindstand. Onze Rode Duivel speelde een anonieme wedstrijd en werd na 57 minuten gewisseld. Besiktas is de eerste Turkse club die erin slaagt om haar eerste drie Champions Leaguewedstrijden winnend af te sluiten.



RB Leipzig boekte z'n eerste Champions Leaguezege thuis tegen Porto. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Orban, Forsberg en Augustin scoorden voor de Duitsers, Aboubakar - aan het kanon in al zijn CL-optredens in 2017 - en Marcano (44.) voor Porto. Eindstand: 3-2.



Besiktas leidt verrassend met negen op negen. Leipzig heeft vier punten, Porto drie en Monaco maar één. Voor de Monegasken wordt de situatie stilaan penibel, dat na de schitterende campagne vorig seizoen.

