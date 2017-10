Maar liefst 13 doelpunten in groep E, Tielemans onderuit tegen Besiktas 22u54 0 Photo News Champions League Liverpool en Spartak Moskou hebben in groep E hun fans verwend. 'The Reds' gingen met maar liefst 0-7 winnen op het veld van het Sloveense Maribor, terwijl Spartak in eigen huis Sevilla wegspeelde: 5-1. In groep G moesten Monaco en Tielemans de duimen leggen tegen Besiktas, terwijl RB Leipzig tegen Porto zijn eerste zege ooit in de Champions League pakte.

Groep E

Het Ljudski-stadion zag een karrenvracht aan doelpunten, helaas voor de eigen aanhang voor het verkeerde team. Tijdens de koffiepauze hadden de manschappen van Jurgen Klopp - zonder Mignolet - hun schaapjes al op het droge. 0-4. Na rust dikte Liverpool de voorsprong nog aan. Met 0-7 schrijven 'The Reds' geschiedenis, het is namelijk de grootste uitzege voor een Engelse club op het kampioenenbal.

Ook in dat andere duel in de groep, Spartak Moskou - Sevilla, werd gescoord bij de vleet. Met twee doelpunten en twee assists was Quincy Promes de grote man bij de thuisploeg. Sevilla kreeg een pak slaag en keert met een 5-1-nederlaag huiswaarts.

Liverpool staat eerste met vijf punten, net als Spartak. Sevilla heeft er vier en Maribor één.

Groep G

Monaco-coach Jardim had een plekje in zijn basiself voor Youri Tielemans. Onze 20-jarige landgenoot zag hoe Falcao de thuisploeg op voorsprong bracht, maar Tosun vier minuten later alweer de bordjes in evenwicht schoot. Diezelfde Tosun zorgde in het tweede bedrijf voor de 1-2-eindstand. Onze Rode Duivel speelde een anonieme wedstrijd en werd na 57 minuten gewisseld.



RB Leipzig boekte z'n eerste Champions Leaguezege thuis tegen Porto. Alle doelpunten vielen in de eerste helft: 3-2.



Besiktas leidt verrassend met negen op negen. Leipzig heeft vier punten, Porto drie en Monaco maar één.

