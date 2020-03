Maak kennis met de twee nieuwste kwartfinalisten in de Champions League: twee vreemde eenden tussen de groten



Kristof Terreur

12 maart 2020

06u00 0 Champions League Een underdog die zijn fundamenten heeft gelegd met de verkoop van jeugdspelers en zijn on-Italiaans voetbal, zonder handrem op. De andere is een kunstmatig opgepompte club, die dankzij Red Bull wijde financiële vleugels heeft. Maak kennis met Atalanta BC en RB Leipzig, twee newbees in de kwartfinales van de Champions League.

Atalanta Bergamasca Calcio : 11 spelers voor 1 jaarloon Ronaldo

Hoe zag het parcours eruit?

In een groep met Man City, Shakhtar en Dinamo overleefde Atalanta ondanks een 0 op 9 en pandoeringen in Zagreb (4-0) en Manchester (5-1). De 7 op 9 die volgde, volstond voor kwalificatie.

Strafste prestatie nationaal?

Nooit deed Atalanta in de Serie A beter dan de derde plaats in 2019. Tot voor 2011 degradeerde de middenmoter uit Bergamo (Noord-Italië) een aantal keer uit de Italiaanse hoogste klasse. Atalanta is een trotse familieclub, maar niet de grootste. ‘La Dea’ (De Godin) heeft altijd in de schaduw gestaan van de grootmachten uit Milaan, AC en Inter. Toch slagen ze er vaak in boven de verwachtingen te presteren.

Op welke budget draaien ze?

De inkomsten bedragen circa 155 miljoen. Het budget van een degradatiekandidaat in de Premer League. Met de 50 miljoen euro aan prijzengeld uit de Champions League kunnen ze hun balans volgend seizoen serieus opsmukken.

Is er een Belgische link?

Met Timothy Castagne staat er een Rode Duivel op de loonlijst. Alleen komt die sinds een knieblessure in januari nog maar amper van de bank. Ex-Genkspeler Ruslan Malinovskyi kwam als invaller wel in actie tegen Valencia.

Wie is de trainer?

AS Roma klopte aan. Toch bleef Gian Piero Gasperini (62) waar hij was. Bij de underdog. Bijna tien jaar geleden was hij al eens in de val gelopen. Hij zette de stap van Genoa naar Inter. Na vijf maanden stond hij op straat. José Mourinho raakte in zijn tijd in Italië al onder de indruk van Gasperini – “hij bracht me het meest in de problemen”.

Gasperini is een atypische Italiaanse trainer. De meest Europese in de Serie A. Een die altijd voor de aanval kiest, proactief niet in de reactie. Atalanta speelt intens, met veel tempo. Naar het beeld van zijn coach. Een vulkaan, maar eentje met droge humor. Als plan A niet werkt, durft het licht wel eens helemaal uitgaan.

Wie zijn de opmerkelijkste spelers?

‘Oma’, noemen zijn ploegmaats hem. Omdat hij altijd moe op training arriveert – “ik voel me male male’ (slecht, slecht).” Josip Ilicic, bleke Sloveen van 32, trapte zich dinsdag tegen Valencia de geschiedenis in door als eerste ooit in de knock-outfase van de Champions League vier goals op verplaatsing te maken.

Wanneer kleine ploegen de grote jongens verontrusten, worden ze doorgaans leeggeplukt. Zoals Ajax. Bij Atalanta is dat tweeënhalf jaar geleden een eerste keer gebeurd. Hun gouden generatie uit de eigen jeugd speelt nu elders. De huidige selectie is ouder en buitenlands, verzameld in alle uithoeken ter wereld. Van Kharkiv, over Ludogorets en Groningen tot Luzern. Spits Muriel is met 15 miljoen euro Atalanta’s duurste aanwinst ooit. De elf tegen Valencia kostten samen 31 miljoen. Dat is het nettosalaris van Cristiano Ronaldo. Ondertussen staat een nieuwe, jonge generatie klaar.

Rasenballsport Leipzig : Red Bull geeft financiële vleugels

Hoe zag het parcours eruit?

Moet gezegd: groep G was de makkelijkste in de Champions League. Leipzig plaatste zich als groepswinnaar in een poule met verder Lyon, Zenit en Benfica. Allemaal underdogs. In de 1/8ste finales ging Tottenham voor de bijl met 0-1 en 3-0.

Strafste prestatie nationaal?

In 2009 kocht energiedrankconcern Red Bull de rechten van vijfdeklasser SSV Markranstädt met een achtjarenplan om in de Bundeliga te raken. De club nestelde zich in de Oost-Duitse stad Leipzig. Na opeenvolgende promoties uit de regionale liga’s en de tweede Bundesliga in 2016 nestelde RasenBallsport Leipzig zich meteen in de Duitse top. Met een tweede plaats in 2017 als beste prestatie.

Op welke budget draaien ze?

De leningen van Red Bull geven finan­ciële vleugels. Met een omzet van ruim 220 miljoen euro, opgepompt door de inkomsten uit de Champions League, nestelen ze zich straks wellicht in de top 20 van de rijkste clubs ter wereld.

Is er een Belgische link?

In 2014 was Massimo Bruno (Anderlecht) een van de jonge talenten waarop RBL inzette. Hij brak er nooit door en speelt intussen bij Charleroi. Het Red Bull-concern, met ook Salzburg in de portefeuille, jaagt op jonge spelers, die de scouting met data binnenstebuiten draait, maar ook selecteert op psychologisch profiel.

Wie is de trainer?

Het uithangbord van een generatie laptoptrainers. Op zijn 32ste is Julian Nagelsmann een van de meest gewilde coaches. Ook Tottenham had hem op zijn lijst staan. Nagelsmann zag een loopbaan als profvoetballer vroegtijdig afgebroken door een zware blessure. Als een bezetene stortte hij zich op het trainerschap. Van scout werkte hij zich op tot jeugdtrainer, vervolgens gaf Hoffenheim hem een kans.

Hij is de coole, grappige trainer die erg dicht bij (de leefwereld) van zijn spelers staat. Zie ook waarom hij zich soms op een skateboard verplaatst. Hij focust zich voor 30 procent op tactiek, want hij gelooft niet in het programmeren van spelers. Hij heet erg emotioneel intelligent te zijn. Met een sterke persoonlijkheid, intellect, humor en brutale ambitie zou hij het verschil maken.

Wie zijn de opmerkelijkste spelers?

Een van Leipzigs minder glamoureuze spelers, aanvoerder Marcel Sabitzer, ging met de headlines lopen. De Oostenrijker herinnerde zich na de winst tegen Tottenham hoe Leipzig vier jaar geleden op hetzelfde veld onderuitging tegen Sandhausen in de tweede Bundesliga.

Geld is bijzaak bij Leipzig. De basiself tegen de Spurs kostte ruim 70 miljoen, sommen voor twee huurlingen niet inbegrepen. Leipzigs twee duurste spelers stonden tegen Spurs niet eens tussen de lijnen: Kevin Kampl en Dani Olmo, beiden binnengehaald voor 20 miljoen euro. Hun aanvaller, Timo Werner, verhuist straks voor 80 miljoen naar een topclub. Liverpool? Ook verdediger Dayot Upamecano is niet meer te houden.