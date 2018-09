Maak kennis met Crvena Zvezda: van beste naar meest beruchte ploeg in de Champions League

Jonas Van De Veire

18 september 2018

14u38 0 Champions League Dries Mertens mag zich opmaken voor een hete avond met Napoli. De sportieve hoogdagen van Crevena Zvezda - beter bekend als Rode Ster Belgrado, dat in 1991 de Europacup 1 won - zijn voorbij, maar de Servische landskampioen zal toch hun stempel drukken op deze Champions League. Vier dingen die u moet weten.

Kolkend stadion, met intimiderende spelerstunnel

Camp nou, San Siro en Old Trafford? De sfeer zal er niets zijn in vergelijking met die in Rajko Mitić-stadion, de thuisbasis van Rode Ster. Beter bekend als het ‘Marakana’, vanwege de gelijkenissen met het het Maracanã-stadion van Rio de Janeiro. Ooit bedroeg de capaciteit 100.000 toeschouwers. Nu is dat nog ongeveer de helft. Het maakt de belevenis niet minder indrukwekkend. Vooral de spelerstunnel is berucht. De wandeling van de kleedkamer naar het veld duurt ruim een minuut. De grimmige betonnen muur, met graffiti en gewapende agenten doet vele tegenstanders bibberen op hun benen. Och ja, mocht u een duel willen meepikken... Alle 55.000 tickets voor de wedstrijden tegen Napoli, Liverpool en PSG waren op amper drie uur tijd uitverkocht.

Napoli players will have to walk down this tunnel onto Red Star Belgrade’s ground, Rajko Mitić Stadium, tomorrow in their UCL group stage opener.



This is no joke....👀🤭 pic.twitter.com/6hDjEgCFR2 Matthew Santangelo(@ Matt_Santangelo) link

Marathonparcours richting groepsfase

De Servische landskampioen heeft zijn ticket voor de Champions League allerminst cadeau gekregen. Rode Ster knokte zich immers vanuit de eerste voorronde naar de poules - het was al tien jaar geleden dat dat nog eens gebeurde. Op 11 juli begon de lange weg al in de eerste voorronde aan de schijnbaar onmogelijke weg richting kampioenenbal. Tegen de Letse kampioen Spartaks Jürmala kon het pas in de terugmatch afstand nemen (2-0). In de tweede voorronde werd makkelijker gewonnen van het Litouwse Sudova Marijamole (5-0). Nadien volgde een confrontatie met Spartak Tranava – donderdag tegenstander van Anderlecht. Pas na verlengingen kon Zvezda zich plaatsen. In de play-offs tegen Red Bull Salzburg begonnen de Serviërs als underdog. De heenmatch eindigde op 0-0. In Salzburg haalde de traditieclub evenwel een 2-0 achterstand op. Het sprookje was een feit. Rode Ster staat voor het eerst in de moderne Champions League.

Geen vriendjes van de UEFA

Rode Ster Belgrado is een vaste klant op het strafbankje van de UEFA. Talloze keren moest het zich al verantwoorden voor wangedrag van de supporters, met vele matchen achter gesloten deuren en boetes tot gevolgd. De thuismatch tegen Salzburg moest al achter gesloten deuren afgewerkt worden na eerdere racistische gezangen. En na de kwalificatie in de return in Oostenrijk bestormen de fans het veld. Gevolg: geen bezoekende fans in Liverpool en PSG. De ultra's van de 'Delije' - zo noemen de supporters zich - staan dan ook bekend als de meest gevreesde van Europa. Zelfs voor de eigen spelers. Zo sneuvelden in het verleden al meerdere auto's van spelers die botsten met de eigen fans. Nemanja Vidic (ex-Man U) kan erover meespreken. Zijn wagen werd bewerkt, nadat hij met een collega van rivaal Partizan had geposeerd voor een fotoshoot.

A pitch invasion in the Red Star game cos they qualified for the Champions League and the fans are stripping the players hahahahahaha!!! pic.twitter.com/nvLJH7DJEJ sunshinekid(@ sunshinekid10) link

Ex-Anderlechtspeler als nieuwe smaakmaker

Robert Prosinecki, Vladimir Jugovic en Sinisa Mihajlovic. Het zijn maar enkele sterren van het team dat in 1991 de Europacup 1 won. Zulke ronkende namen lopen momenteel niet rond in Belgrado. Met Nemanja Radonjic vertrok deze zomer de grootste sterkhouder zelfs naar Marseille. Toch heeft Rode Ster enkele spelers om in de gaten te houden. El Fardou Ben Nabouhane scoorde al negen keer sinds zijn komst, waaronder de twee cruciale treffers tegen Salzburg. Ook ex-Anderlechtwinger Marko Marin liet dit weekend een uitstekende indruk na bij zijn debuut, met een doelpunt en een assist.