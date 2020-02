Lyon wint van Juventus en trekt met kleine bonus naar Turijn Redactie

26 februari 2020

22u21 2 Olympique Lyon LYO LYO 1 einde 0 JUV JUV Juventus Champions League Juventus en Cristiano Ronaldo hebben nog wat werk voor de boeg als ze naar de kwartfinale van de Champions League willen. De Italianen beten hun tanden stuk op Lyon en Jason Denayer: 1-0. Lucas Tousart maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

De thuisploeg gebruikte de beginfase om de kat uit de boom te kijken en gunde Juventus de bal. Sarri probeerde Lyon uit evenwicht te brengen door Ronaldo en Dybala te laten zwerven, maar Denayer en co stonden goed georganiseerd.

Het was lang wachten op een eerste uitgespeelde kans. Na een kwartier kroop Lyon stilaan uit zijn schelp en dat resulteerde meteen in gevaar: Aouar sneed een hoekschop haarscherp aan richting eerste paal, Toko Ekambi zag de 1-0 op de lat uiteen spatten. Szczesny en Juventus slaakten een zucht van opluchting. Matthijs de Ligt kreeg intussen een hoofdkapje aangemeten na een hoofdwonde.

Het bleek uitstel van executie. Aouar ging op het halfuur als een wervelwind langs Danilo en vond Tousart in de box. De Franse middenvelder duwde het leer tegen de touwen, de thuisploeg stond verdiend 1-0 voor. Juve antwoordde schuchter via Ronaldo, maar al bij al was het spel van de Italianen - in de lijn van het seizoen - te traag en te flets.

Flauwe tweede helft

Ook na de rust stond de verdediging onder leiding van Jason Denayer als een huis. Juventus eiste de bal op, maar slaagde er niet in het blok van Lyon uit verband te spelen. Twintig minuten voor tijd vond Alex Sandro Dybala met een goede voorzet: de Argentijn trapte in een tijd naast. Het zou de beste mogelijkheid voor de Oude Dame blijken.

Niet dat Lyon nog iets voor mekaar kreeg na de pauze. De krappe voorsprong verdedigen was duidelijk de Franse prioriteit. Higuain kreeg nog een goede schietkans, maar de spits kon zijn poging niet kadreren. Dybala zag een goal terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Lyon trok de overwinning over de streep, Juventus heeft werk op de plank in de terugmatch in Turijn. Tijd voor een ouderwets avondje Cristiano Ronaldo?