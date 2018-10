Lukaku oogst gemor op tribunes Old Trafford, maar Mourinho zet zijn spits uit de wind: “Ik kan hem geen kritiek geven” ODBS/KTH

24 oktober 2018

10u09 5 Champions League Moeilijke tijden voor Romelu Lukaku op Old Trafford. Al 775 minuten of acht matchen lang zonder goal - zijn langste droogte ooit voor United. Een fragment waarin hij eerst de bal moeilijk controleert en dan een lange haal stuurt naar de overkant achter de man, is koren op de molen van de niet-liefhebber. Gelukkig is er José Mourinho nog. “Die goals en dat vertrouwen komen wel terug.”

Lukaku is some buns don’t @ me pic.twitter.com/YaUBXfeeVX 🇧🇷™️(@ Bobby9Firmino) link

Romelu Lukaku wees vaak naar de linker, maar raakte geen bal. De ouwe Chiellini, minder spierballen, vloerde hem met een correcte ingreep aan de middenlijn. De kolos plat op de buik. Bonucci wipte in zijn nek hoog op. De studs van Lukaku bleven in het gras geplant. Gemor op de tribunes. Ze hadden toch minstens verwacht dat hij het duel aanging. Nog maar vier goals heeft Lukaku dit seizoen gemaakt, telkens in de Premier League. Maar ook daar dateert zijn laatste goal van 15 september, uitmatch bij Watford. Vorig seizoen zat hij op dit moment al aan elf stuks. Een hemelsbreed verschil met zijn vorm bij de nationale ploeg.

“Yeah”, was het antwoord van Mourinho op de vraag of de droogte van Lukaku hem zorgen baart. “Het loopt niet lekker voor hem. Niet alleen zijn er geen goals, er is ook een gebrek aan vertrouwen, zijn looplijnen en baltoetsen zijn minder. Hij voelt in de wedstrijd niet goed aan hoe het team wil spelen. Of ik Rashford niet diep in de spits moet zetten? Romelu is onze spits - een goede spits, waarin we geloven. Ik kan hem ook geen kritiek geven: hij is een hard werkende professional die altijd alles geeft voor de ploeg. Op een dag zullen de doelpunten weer komen en zal het vertrouwen helemaal terug zijn.” Beter vroeg dan laat toch: na Bournemouth en Everton wacht de return tegen Juventus en dan de Manchester derby tegen City, de rivaal die al een voorgift heeft van 9 punten.

“Bonucci en Chiellini naar Harvard”

En ook in de Champions League-poule telt Juventus met 9 op 9 al vijf punten meer. Gelukkig bleef Valencia gisteren steken op 2 puntjes, nadat het niet verder kwam dan 1-1 in Bern. Van zijn laatste acht duels wonnen de Mancunians er slechts twee. Al keek het gisteravond met Juventus absolute top in de ogen. “We speelden tegen één van de grootste kandidaten om de Champions League te winnen”, vond Mourinho. “Meneer Bonucci en meneer Chiellini zouden zo naar de universiteit van Harvard kunnen om er te doceren over hoe je een centrale verdediger wordt.”

“Ze ontnamen ons als het ware de wil om positief te zijn in de eerste helft, schermden de bal als ploeg erg goed af en frustreerden ons. Overal op het veld hebben ze bijzonder veel kwaliteit, met natuurlijk ook Ronaldo. En Dybala. In de tweede helft zag ik een beter en agressief United, maar ontbrak het ons aan aanvallende opties. In dat opzicht miste ik Felllaini om in te brengen. Hij heeft al zo dikwijls bewezen dat hij zo'n matchen kan doen kantelen.”