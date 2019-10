Lukaku legt uit waarom hij na uur naar de kant moest: “Ik heb een tik gekregen van Witsel” GDB/ODBS

24 oktober 2019

11u49

Van je collega-Duivels moet je het hebben. Na een uur zat Inter - Dortmund erop voor Lukaku. Met amper 8 baltoetsen was het niet zijn meest gelukkige Champions League-match, maar dat was niet de hoofdreden achter zijn vervanging, zo vertelt Romelu bij Gilles De Bilde van VTM NIEUWS. “Ik moest een behandeling krijgen voor mijn voet na een tik van Axel (Witsel, nvdr) in de eerste helft.” Al geeft Lukaku ook grif toe dat het “vandaag gewoon wat minder was” wat betreft de service naar hem toe. Maar dat frustreert hem alles behalve.

