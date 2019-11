Lukaku is met 250ste carrièregoal en twee assists opnieuw dé grote held van Inter DMM

27 november 2019

22u55 1 Slavia Praag SLA SLA 1 einde 3 INT INT Internazionale Champions League Nummer 250. Romelu Lukaku was de grote man in Praag. De Rode Duivel trok Inter samen met spitsmaatje Lautaro Martinez over de streep. Inter houdt zo z'n kansen gaaf op Champions League-voetbal na de winterstop.

Zou hij z’n 250ste scoren of niet? Dat was de vraag van één miljoen voor Romelu Lukaku tegen Slavia Praag. Bijkomstig voor ons, maar belangrijker voor Inter: de drie punten. De Milanezen konden in Tsjechië maar best winnen, wilden ze nog kans maken op Champions League-voetbal na de winter.

De match begon in elk geval goed voor de Italianen. Lukaku zette zich goed door na een diepe bal. Met het lichaam drie Tsjechen afhouden en dan op het goeie moment naar spitsmaatje Lautaro schuiven: 0-1.

Voorbij het halfuur leek Lukaku’s feestje helemaal ingezet. Nu was het Lautaro die Lukaku de 250ste goal uit z’n carrière gunde, helaas was dat buiten de VAR gerekend. De videoref had immers een fout gezien net voor de Inter-counter. En liet dat nu net een fout in de zestien zijn.

Van 2-0 ging het zo naar een strafschop en uitgelezen kans voor Slavia op de gelijkmaker. Soucek trapte hard naar het midden, Handanovic was geklopt. Voor Lukaku bleef het nog even wachten.

Bovendien overschaduwde een nieuw racisme-geval de wedstrijd. Lukaku maakte na zijn afgekeurde goal misbaar bij de ref. De Rode Duivel wees naar z’n oor en de tribunes. Vecino stond Lukaku bij in z’n ongenoegen. De match werd niet stilgelegd.

Ook in de tweede helft wou het aanvankelijk niet lukken voor Lukaku. Na knappe kopbal ketste de bal via de onderkant van de lat weer het veld in. In navolging van de Rode Duivel stuitte ook Brozovic op de dwarsligger.

Tien minuten voor tijd dan toch de verlossing. Bij Slavia misrekenden ze zich compleet op een doorsteekpass. Lukaku mocht zo alleen op de doelman af en wist daar wel raad mee. De Rode Duivel scoorde de 250ste goal uit z’n carrière. Hij moet nog altijd 27 worden. Alstublieft.

Bovendien ook een belangrijke goal. Inter had plots weer uitzicht op de volle buit in Praag. Een late goal van Lautaro trok de Milanezen helemaal over de streep. Een kabinetstukje dat doelpunt: Lukaku pikte z’n spitsgenoot eruit met een voorzet buitenkant voet, de Argentijn duwde in één tijd binnen.

Nog was het niet voorbij. Lukaku prikte z’n tweede van de avond net voor affluiten binnen. Een dubbele schaar en een bal in de korte hoek zorgden voor de 251ste goal uit z'n carrière. Opnieuw gooide de VAR roet in het eten. Deze keer voor buitenspel.

Samengevat: één goal, twee afgekeurde doelpunten, twee assists en drie punten voor Romelu Lukaku in één avond. Z’n eerste Europese goal voor Inter was er meteen eentje van belang. Inter blijft zo in de running voor Champions League-voetbal na de winter, met dank aan z’n koningskoppel. En de nieuwe man van 250: Romelu Lukaku.