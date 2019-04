Lukaku: “Hadden met meer geloof moeten spelen” Redactie

11 april 2019

12u05 0

Romelu Lukaku startte gisteren samen met Marcus Rashford in de aanval bij Manchester United, maar het duo kon niet voorkomen dat de Mancunians met 0-1 onderuit gingen tegen FC Barcelona. “Ik denk dat we met meer geloof hadden moeten spelen, in balbezit vooral”, analyseerde de Rode Duivel na afloop. “De eerste vijtien minuten was het moeilijk voor ons, de laatste 20 minuten in de eerste helft waren wel goed. In de tweede helft waren de eerste 20 minuten ook nog goed, maar daarna waren het veel te veel lange ballen waardoor het moeilijk werd. Maar ik heb er wel nog steeds geloof in. Het is niet dezelfde wedstrijd zoals tegen Parijs. Dit is een ploeg met meer kwaliteit, maar je moet er gewoon geloof in hebben”, aldus een strijdvaardige Lukaku.